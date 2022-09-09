阿沁妻「爸爸倒地無意識」！緊急送醫等嘸病房 淚簽病危
模特兒花花（李汶靜）和F.I.R.成員阿沁結婚至今8年，並育有2子，也時常在社群平台分享生活。怎料，昨（8）日晚間花花突然在臉書發文，著急又難過地說66歲的爸爸突然失聯，倒在家中失去意識，送醫急救後都不見好轉，而且姊姊也已經簽下病危通知書，情況相當不樂觀。
花花8日晚間突然在臉書發文集氣，「我爸爸送醫急救中，目前還沒恢復意識。爸爸正在斷層掃描，請大家幫忙祈禱，感謝。」她解釋，爸爸在上週日就出現腸胃不適的症狀，過兩天後開始發燒，所幸快篩陰性，看診吃藥後體力和精神都很正常，這段期間家人們也都有陸續打電話關心狀況。
怎料，「今天他突然都不接電話，回去木柵老家的時候全家燈沒開，他倒在地上發抖沒有意識，趕快叫救護車送醫院急救，目前正在做斷層掃描，還沒有恢復意識，脫離危險」，而姊姊也已經簽了病危通知書。
直到9日凌晨，花花再度PO文表示，爸爸經過斷層掃描後不是中風，反而發現腎臟那邊有長東西，還需要等待醫師確認，「血糖飆高到儀器沒辦法測量，腎跟肝指數也不好、血壓低還沒有脫離危險期…」目前還在醫院急救等待病房中。
由於尚未脫離危險期，花花只能發文尋求幫助，看看是否能有辦法排到加護病房，「我明白發文不能有什麼幫助，但我也沒辦法替他挨針挨痛，只能發文幫他找更好的醫療資源，祈禱他快點恢復意識」。（編輯：詹鎰睿）