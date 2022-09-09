名家論壇》黃創夏／2022大選的新主角：曹興誠

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每天口水般的炒作柯文哲一定會選總統的口水，或是侯友宜會不會是「第二個韓國瑜」當選就繞跑選總統？同樣的菜色天天翻炒，根本早就又焦又臭，令人不厭其煩。
民進黨方面也很奇怪，身為完全執政的執政黨，每天都在到處找對手陣營是否有抄襲，然後又不能一槍斃命，給人的感覺好像這場選舉，民進黨的主軸是「替林智堅平反」？全黨呵護林智堅，蔚為奇觀‧‧‧
天天高喊抗中保台，結果中國無人機持續騷擾金門上空，要等到美國都說話「不能接受」，才下令擊落，而價格不高、技術不難，中科院早有研發，民間也也生產的干擾器和無人機捕捉槍，竟然還要明年編預算，配屬到外島？
國民黨呢？就別說了，一下子自稱親美，卻有馬上跑去和中國親善，而見到的都只是低層次的人物，「幾乎忘了他的存在」，就是國民黨的寫照。
可以預測，這場選舉將是一個「缺乏主軸、沒有主角」的噴口水和潑糞水之戰，中間選民和年輕選民目前都興趣缺缺，可以預見將是一場低投票率的選舉。
對於政客而言，低投票率也無訪，既然無法擴充選票基礎，都是在拚基本盤的動員較勁，他們都不約而同地開始打一場「減法的戰爭」，他們都有自知之明，知道自己無法運用「加法」爭取更多選票成長，那就讓對方更臭、更爛，用「減法」造成對方基本盤也不想出來投票。
烏龜鬥王八，彼此潑髒水，讓人民百姓只看到醜惡，全沒看到反省與擔當。
泥塘中，烏龜和鱉（俗稱王八）忘神酣戰，泥漿四濺，臭氣衝天，所有的人經過，都忍不住掩鼻疾走‧‧‧
不過，情勢突然有所變化，一個曾經因為被政治操作司法惡搞五年，憤而變成新加坡人的老先生現身了，依據台灣的選罷法，回復國籍的人並沒有參選成為候選人的資格，沒想到這個不是參選人的人物現身，反而激起了新的風雲。
他就是曹興誠，狠狠地打臉自稱是蔣經國傳承的國民黨和蔣萬安，也用行動讓人思考「抗中保台」除了一直拿來當選舉提款機之外，政府真的有用心和落實準備行動方案嗎？
雖然國民黨的蔣萬安想要打出他阿公蔣經國的招牌，卻激不起國民黨基本盤的響應，在正藍旗的爭奪賽上和黃珊珊仍在相持不下當中‧‧‧
怎麼會如此？
原因很多，蔣萬安的溫吞、缺乏群眾魅力、領導氣質的展現‧‧‧有太多被挑剔之處，更重要的是當下國民黨最被人詬病是：早就背棄了蔣經國的反共堅定立場，蔣經國那個時代「革新保台」核心價值，在目前的國民黨內各個派系，不論是宮廷藍、宮鬥藍、戰鬥藍、本土藍、軍系藍‧‧‧都看不到！
正當蔣萬安和國民黨還在重新「尋找阿公」的徬徨當口，國際社群媒體上開始大量地播放一個「台灣人阿公」的畫面，國際上驚呼原來中華民國台灣有如此堅定的抗敵意志，而且是一個「可愛的晶片大老，75歲的阿公」。
有一個影片標題就叫做「 Taiwanese Grandpa Prepares For War With China！」（台灣人阿公準備好和中國作戰），兩個老外逐句翻譯曹興誠的國際記者會現場，盛讚台灣人的堅定自我保衛的意志，而且是白髮蒼蒼的晶片大老挺身而出，讓他們驚呼這才是偉大的民族、偉大的國家！
在留言區內有烏克蘭人發生讚揚台灣和烏克蘭人一樣的努力、有人驚呼第一次發現中華民國台灣的堅強力量‧‧‧
雖然在台灣內部，很多親中力量和紅統勢力，在曹興誠當天記者會後頻頻嘲笑於他，事實上卻是曹興誠已經透過他全球晶片第二大廠的資歷，替中華民國台灣的反共抗中意志做了一個響亮的國際宣傳，讓更多世人看到這個戴頭盔、穿著防彈背心還白髮蒼蒼的「Taiwanese Grandpa」的骨氣和愛國心。
曹興誠當然不是綠的，也不是一般認知的獨派，更具體地說，曹興誠的挺身而出，才是讓當下國民黨和蔣萬安羞愧難當的訊號：這才叫做是「正宗中華民國派」，蔣經國意志的傳人。
和朱立倫和蔣萬安這一類人出身在台灣不同的是，曹興誠出生在中國大陸，但他的童年、成長、學習和受到栽培與事業，都是在台灣，在他踏入社會茁壯成長的那一個年代，也正是蔣經國推動「革新保台」的年代，大家都有「退此一步，即無死所」的覺悟，他們也是會拿著中華民國國旗到威廉波特替中華隊瑤旗加油的那一代。
曾經，他們也和它們的父執輩那一代一樣，對於祖父母的故土存有感情；他們也和當年美、日、歐洲很多政治領袖一樣幻想，認為透過讓中國經濟富裕起來融入世界就可以「和平演變中國」，一度對於北京的那個封建體制存著錯誤期待。
經過親身體驗，他們發現中南海根本不可能改變窮凶極惡的本質，他們年少時期的「保衛中華民國」的血液再度沸騰，保衛台灣才能保住中華民國，這才叫做正宗的中華民國派。
很多人還是會有疑問：為什麼那麼多其他人沒有覺醒？
其實，不需要曹興誠還要多加解說，早2019年當時被國民黨用盡則丟的郭台銘早就說過一個核心的差異：我們去大陸是「給他們飯吃的，不是去要飯吃的」！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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