快訊／本土確診+34020！死亡個案增55人　境外移入240例

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，今日新增55例本土病例死亡個案，為32例男性、23例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17日至9月6日，死亡日期介於8月13日至9月6日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增240例境外移入個案中，為138例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(33例)，泰國、美國及新加坡(各4例)，日本、韓國、印尼及香港(各3例)，馬來西亞、柬埔寨及菲律賓(各2例)，南非、奧地利、英國、德國及加拿大(各1例)移入，另172例感染國家調查中。入境日期介於今年8月9日至9月8日。
指揮中心統計，截至目前國內累計16,658,109例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,035,681例排除)，其中5,614,227例確診，分別為30,158例境外移入、5,584,015例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,225例COVID-19死亡病例，其中10,209例本土，個案居住縣市分布為新北市2,166例、臺北市1,145例、臺中市1,029例、高雄市957例、臺南市786例、桃園市775例、彰化縣598例、屏東縣413例、雲林縣322例、南投縣301例、苗栗縣254例、嘉義縣239例、基隆市222例、宜蘭縣208例、花蓮縣169例、嘉義市165例、新竹縣163例、臺東縣146例、新竹市104例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。