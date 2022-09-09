向女王精神致敬　朱立倫哀悼伊莉莎白二世

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朱立倫指出，女王是英國人民團結精神的象徵，很多人會說她不只是象徵，而正是英國團結精神的動力泉源。每年在對大英國協成員國發佈的聖誕節文告當中，我們都可以讀到許多來自女王本人的話語，感受到她溫暖、堅韌的精神。如2008年聖誕文告的這一段，更廣為世人傳頌：「當人生看似艱難時，勇者不會倒下認輸、接受失敗，反而會更加堅定地為更美好的未來而奮鬥。」
朱立倫提到，女王也熱衷於國際慈善事業，當2004年印度洋海嘯、2014年西非伊波拉病毒肆虐、2015年尼泊爾地震等國際重大事件發生，伊麗莎白二世均慷慨解囊，透過其影響力讓國際慈善事業能進一步推進，實為國際表率。如英國新任首相特拉斯（Liz Truss）所說，女王是現代英國發展的基石，「這個國家在她的統治下成長繁榮，英國因為她而成為偉大國家。」我們更讀到白金漢宮前民眾在花束上的留言：「感謝您（為國家）的傑出貢獻，這讓我為生在這裡而自豪。」
朱立倫表示，可以想見，英國人是多麽為他們的女王感到驕傲，也因此在這一天感到深切悲痛。女王同時更是全球56個大英國協成員國的精神依靠。向女王對英國、對世界的貢獻與付出致上最高的敬意，「God save the Queen」的歌聲不會止息，伊麗莎白二世的女王風範將長存於世人的心中。