中秋別只會烤肉！「3景點」陪你過連假　白天晚上玩到爽

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天文館9月10日中秋節當天19～21時舉辦「中秋月樂」特別活動，民眾除了可以透過望遠鏡賞月、手機拍月外，現場也有音樂表演、抽獎同樂、博狀元送月餅等活動；此外，天文館YouTube頻道也將透過望遠鏡同步直播清晰的中秋滿月，當晚天文館展示場18時起免費開放、19時的宇宙劇場及19時30分的星空解說也免費入場，若遇天候不佳則活動全部移至館內舉行。
臺北市立動物園
動物園今（9）日於大門廣場舞臺舉辦「啾揪鶴中秋-99中秋節暨感恩晚會活動」，從16時開始有精彩的舞臺表演與動物園中秋節傳統「柚燈大賞」刻柚燈活動，民眾可至「報名區」現場報名，限量100組售完為止，當天的舞臺活動也非常精彩，包括最受小朋友喜愛的親子律動體操、特技舞臺劇演出、文山區明興里舞蹈表演及摸彩等節目；16～20時在大門廣場同時進行「親子同樂園遊會」駐站解說互動遊戲，讓民眾在遊憩之餘，也能了解保育野生動物的重要性。
今（9）日動物園延長開放至21時，16時以後動物園星光票價一律30元，夜間延長開放的區域包括臺灣動物區、兒童動物區、教育中心及無尾熊館，大貓熊館則開放參觀到傍晚18時10分；此外，動物園將在9日至16日舉辦新生丹頂鶴寶寶的命名活動，民眾可透過實體或網路投票的方式，幫丹頂鶴寶寶選出最適合的名字，有投票的民眾都能參加抽獎，把限量的精美文宣品帶回家。
兒童新樂園
兒童新樂園從今（9）日起至11日推出中秋節快閃活動，購買一張一日樂FUN券即送一份限量「幸運餅乾」，餅乾裡隨機藏有兒童新樂園4次券（免費玩大型遊樂設施4次）、免費冰品、飲料或是幸運籤詩。已經15歲的貓空纜車，連假期間每日15時15分，在貓空站出站的旅客，可獲得一份限量幸運餅乾，送完為止！
中秋節過後，秋天也將來臨，兒童新樂園的小小水樂園例假日開放一般民眾遊玩，營業時間為9時30至15時30分止，延長營運日另加開16時30分、17時30分、18時30分等場次；此外，即日起至9月底，小小水樂園平日將開放企業團體預約包場使用，推出「加量不加價」優惠，平日包場戲水優惠價新臺幣5000元，戲水時間從原本的50分鐘延長為80分鐘。