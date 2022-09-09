名家論壇》朱駿／九合一選戰國民黨拿下四都機率高

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桃園市因林智堅論文抄襲案與鄭寶清參選出現對民進黨極不利的局面。雖然有媒體報導，張善政當年任職宏碁電腦副總時，為農委會所做研究報告亦涉及大量抄襲多家媒體或政府機構出版品，民進黨引用張批判林的說詞「政治人物誠信非常重要」，大肆反批張的誠信。
鄭文燦打蛇隨棍上地表示，「當事人應說明，這是必須面對誠信、國家公帑使用的問題。」鄭文燦與鄭運鵬一直以此抄襲話題糾纏，張善政則於9月1日提出告訴。
訴諸司法只是一種技術性的表演，曠日廢時，未必真能有效阻斷攻擊或對選民的影響。張善政沒抓到事物之本質。他承認複製貼上，就是抄襲，坦誠認帳才容易獲得選民諒解。關鍵是，學術論文與為政府分析政策相關的產官合作研究報告本質、撰寫方式與規格不同。這種研究只要不侵犯著作權與國家機密，當然要抄襲引用大量知名權威機構的資料，呈現事實，不能瞎搞私人創意。而且所獲款項應該是直接入到宏碁公司帳戶，不經張之手，沒A錢的問題。
此外，應比照當年政府單位在支援此類產官合作研究案時的一般標準論斷此事，而不是「以今斷古」，拿今天的標準論斷當年之事，忽略當年的事實基本面，就是無聊的空論，且為不正義的歪論。
鄭運鵬翻盤不易
《Yahoo奇摩》自8月29日起截至9月7日上午8時，針對桃園選情進行網路民調，已有超過6萬4800人參與調查。在「你看好誰當選桃園市長？」看好張善政的民眾有45.6%、鄭運鵬13.8%、鄭寶清12.0%、賴香伶3.7%、不知道或沒意見24.9%。
這是民進黨狠批張善政抄襲之後一段時間的民調結果，雖有機構效應，而且鄭運鵬民調開始有回升跡象，但差距如此之大，應該可反映鄭的支持度低且難翻盤的事實，何況，林智堅論文事件的長尾效應還沒走完。只要張放下行政院長的身段，多走訪一般人民的生活區，發言顧及一般人民的心思，勝算頗大。
最關鍵的還是台北市
台北市原本是國民黨的天下，這次當然著急想要奪回。蔣萬安成為候選人的聲勢早在一兩年前就已形成客觀氛圍，但一路走來，路線搖晃不定，以為模糊投機可以爭取自己迷信的「中間選民」；以致缺乏中心思想，屢犯要命錯誤，可見準備不足，抓不住方向，還妄想「尊柯打中」，組織散漫，論述乏味，出現多頭落空的高風險。於是搬出蔣經國路線，標榜「正藍軍」，改走照顧基本盤群眾感情的路線，卻又招致可能「反嚇跑中間選民」的警告聲。
其實，非政黨固定支持者的中立選民想法複雜，容易動搖，沒有清楚之中心思想的論述，如何能爭取到最可能多數之這種人的支持？民進黨向來旗幟鮮明，把國民黨從執政幾十年的位子上拉下來，將其打得趴在地上還爬不起來，內部最要緊的政治路線混亂不堪，不就清楚呈現了國民黨人的問題嗎？
「尊柯打中」是夢幻神話
為了救選情，蔣萬安團隊8月拍版「尊柯打中」政策。蔣是三個主要競爭者中完全在野的，應該是要最具備批判性的。固然在選舉策略上對民進黨的陳時中與民眾黨支持的黃珊珊有輕重不同，但勢必都要對兩黨的現行表現都有所批判，否則，如何凸顯自身當選市長的需要與價值？如果「尊柯」，柯文哲兩任的貧乏政績也該被肯定？或不能評論？那麼，如何能提出更吸引選民的政見？
同時，既然「尊柯」，是不是該支持柯文哲選定的繼承人呢？蔣萬安「尊柯」不就是否定自己參選的必要性嗎？柯文哲市府過去7年的施政紕漏不知凡幾，屢屢成為全國施政滿意度最低的首長，蔣陣營竟然還有「尊柯」之說，真是天才。
黃珊珊不是沒顏色，是玩弄顏色
選戰中的立場與路線很重要，立場與路線就有顏色，民主先進國家選戰沒有不講究顏色的。不談顏色，就是擺明了要投機騙票，把選民當傻子玩弄，在先進民主國家必然被唾棄。
黃珊珊一再模糊顏色，淡化顏色，竟認為，「台北早在8年前就超越藍綠」。超越藍綠，結果畫出白色，這不是顏色嗎？自己穿著橘袍，高舉大白旗幟，呼籲超越顏色，不是沒有顏色，而是玩弄多種顏色，是雜色冶於一爐，行險僥倖，多端投機，在選民知識程度較高的台北市，能騙到多少選票，令人懷疑。
最近蔡正元對黃珊珊有「小英女孩」與骨子非常綠的描寫，恰巧碰上了柯建銘爆料，「無黨籍台北市長參選人黃珊珊曾規劃自己參選後，由當時的新竹市副市長沈慧虹接北市副市長職缺」。似乎證實了黃與綠營私下關係匪淺的幕後真相。雜色投機似乎是黃的一個大罩門，只看對手會不會攻。
兩蔣應理念化，不要教條化
面對投機色彩濃厚的黃珊珊，蔣萬安應該旗幟鮮明，才是正道。在兩岸當局無法對話時，「雙城論壇」是唯一公認具有正當性的公權力對話機會，只是層次較低，但在此情勢中有如暗室明珠，彌足珍貴。蔣應該在這方面適度論述，而且身為蔣家人，應該將兩蔣在兩岸上的思路理念化，且令其與時俱進，為混亂的國民黨路線指出一條明路，自然會凸顯出自己的價值，吸引藍營與反民進黨的群眾。
蔣經國畢竟曾為共產黨人，且在西伯利亞吃苦多年，是台灣歷來領導人中最有社會主義思想者，不許財團聚斂剝削。蔣萬安若要繼承蔣經國的路線，似乎應在選舉政見中提出一些優良之社會主義的元素。若一時之間無法提出具體政策，也應就如何降低台北市民的貧富差距、如何完善台北市弱勢人民的各種權益、如何讓中等以下收入者可以有營養充分且安全無虞的食物、如何令社會住宅符合其「社會」二字的真義且能增加其數量等議題，說出一些思路與原則，給人與廣大群眾站在一起的形象。
林智堅訴願可能會幫了國民黨
林智堅論文抄襲不認，民進黨上下為其辯護「清白」，造成負面效果，逼得林不得不退選，對民進黨的選情有絕對的殺傷力，昭然若揭。
如今林智堅不知深退反省，反而於9月5日向教育部提出訴願，就是要延續當初辯護「清白」的立場與說詞，對民進黨形象與選情的影響，不言可喻。這舉動若是背後沒有極為強大的政治力支持硬挺，恐怕林沒有這個膽子以私害公到這種程度吧？這極強大的支持力極可能是來自黨內無人能擋的最高級權力，八成是也有論文隱痛的蔡英文莫屬。林的訴願顯示蔡英文全盤梭哈的決心與意志，必有狠招配套，值得關注。
●作者：朱駿／時事評論人
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