斐得蔬食搶進高雄夢時代 展誠意月月狂灑美食優惠券

不畏疫情升溫，以異國蔬食料理為主軸的斐得蔬食，強勢搶進一線百貨商場展店，9月起將陸續在台中及高雄各展2家店。其中位於高雄夢時代3樓的新店，搶在中秋3天連假的首日開幕，要以更多元美味的蔬食餐飲征服高雄人的味蕾。特別的是，台中起家的斐得插旗高雄誠意滿滿，9月起至明年元月，月月狂送美食優惠券，用餐就送絕不手軟。





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熱浪來襲於高雄夢時代3樓，網紅名店斐得蔬食今天歡樂開幕。事實上，斐得進駐夢時代是未演先轟動，試營運期間，假日已經呈現訂位爆滿盛況。創辦人田乃文分析認為，斐得蔬食的新蔬食主義，異國風味餐飲多樣化，舉凡創意南洋、歐式、台式等蔬食餐點，應有盡有，連火鍋以及各式飲品都有，顛覆一般人對蔬食單調口味的刻板印象，很適合家庭、親友聚會餐敘。





▲斐得蔬食進駐高雄夢時代展新店，主打異國風味蔬食，舉凡南洋創意、歐式及台菜都吃得到，選擇性多，可以滿足不同口味的人。（圖／業者提供）

其次，位於夢時代3樓的斐得蔬食，有質感的木桌椅搭配綠色植栽，打造了舒適通透的用餐環境，開放卻不失隱密，讓消費者感受到業者在空間佈置上的用心 。 歸根究底就是，斐得的異國蔬食美味多元，用餐環境開闊明亮，具備搶市優勢，難怪試營運期間，店內超過100個座位，一到假日仍舊訂位爆滿，一位難求。





多年來，斐得蔬食餐飲體系大力推廣蔬食，希望能為減少肉食炭排量、減少因畜牧業造成的環境汙染盡力。也基於此，田乃文視永續經營地球村、避免破壞自然生態為品牌使命，也贏得廣大消費者認同，即使疫情當前，生意越做越大，今年9月起將陸續在台中金典百貨三樓、台中秀泰、高雄夢時代三樓及義享天地展店，田乃文歡迎熱血餐飲人才來挑戰高薪。





▲南洋風味的烤串，採用植物肉及小農培植的蔬果，色香味具全，是斐得招牌菜之一。（圖／業者提供）

田乃文表示，危機即轉機，斐得餐飲體系看好蔬食龐大商機，預計在2個月內逆勢展店4家，除了提供餐飲人就業機會，最大目標是拓展蔬食人口。為此，斐得每開一家新店，就會推出送券無上限的優惠措施，只要到店用餐，月月送美食優惠券。例如9月慶開幕，全月用餐就送價值260元的孟買咖哩，10月送水果黃金泡菜炸豆皮等等，好康一直延續到明年元月。















