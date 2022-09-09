COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

查爾斯國王沒魅力？女王轉身之後　脫英浪潮蔓延加勒比海

▲英國女王伊莉莎白二世辭世，現代君主制代表人物終於卸下王冠，然而前殖民地的諸多國家們想要「脫英」的政治困境才正要開始。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世辭世，現代君主制代表人物終於卸下王冠，然而前殖民地的諸多國家們想要「脫英」的政治困境才正要開始。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-09 18:21:372022-09-09 18:46:27

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在位長達70年，君主制走到現代已經剩下不多的國家仍在奉行，英國皇室近年來為了更貼近民眾，更由女王本人伴隨科技進步，從廣播、電視上露面，到主動發電子郵件、創辦推特和IG帳號與民眾互動。不過隨著伊莉莎白二世安詳辭世，英國如今面臨的政治困境是「脫英」呼聲再起，包含蘇格蘭和北愛爾蘭可能透過公投脫離英國、曾為殖民地的加勒比海國家傳出反彈聲浪，要求英國為奴隸制賠償等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
查爾斯王儲在女王辭世後順利即位成為查理三世（Charles III）國王，如今外界卻擔心起查理國王因為缺乏個人魅力，一旦由他繼位後英國王室的話語權將逐漸式微，甚至有要「跳過查理」直接繼位給更年輕、現代的威廉王子的評論，先前出訪加拿大的查爾斯王儲，不只承受原住民呼籲道歉的壓力，當時還有不少加拿大人質疑，他是否具成為下一任國家元首的資格。

根據《路透社》報導，多由英國前殖民地、自治領所組成大英國協（Commonwealth of Nations）的成員國中，位於加勒比海地區的國家興起呼籲取消查理三世國家元首地位的請求。事實上，今年3月英國王位繼承人威廉王子曾前往加勒比海地區的英國前殖民地，針對奴隸制做出道歉和賠款，訪問地點包含貝里斯、牙買加、巴哈馬群島。

▲英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）9月8日駕崩，73歲的王儲查爾斯即刻繼承王位，成為新王「查爾斯三世」。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）9月8日駕崩，73歲的王儲查爾斯即刻繼承王位，成為新王「查爾斯三世」。（圖／美聯社／達志影像）
其實女王在世時許多加勒比海國家就有了「脫英」聲浪，例如去年11月巴貝多（Barbados）成立共和國，放棄尊女王為元首，最高領袖則是民選總統，當時貝里斯、牙買加等大英國協會員國就陸續暗示，可能很快就會跟進巴貝多的做法，要求英國王室對黑暗的殖民歷史正式道歉。

根據8月執行的民調顯示，牙買加高達56%的民眾支持取消英國君主作為牙買加的國家元首地位，儘管牙買加總理仍表示會為女王哀悼、加勒比海島國安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）的總理也已下令全國降半旗直到女王葬禮那天，但前殖民國想「脫英」或擺脫君主制的風潮已然成為新的英國王室必須解決的燙手山芋。

此外，英國在執意脫歐後，同屬英國範圍內的蘇格蘭和北愛爾蘭紛紛傳達強烈不滿的民意，若明年10月舉行的蘇格蘭獨立二次公投通關，北愛爾蘭和威爾斯地區也可能會受骨牌效應影響一起「脫英」。雖說王室不能干政，但大英國協成員國多數都是英國曾經統治過的殖民地，如今英國女王卸下了治理70年的王冠，君主制和英國王室的未來也將被歷史洪流推著向前走。


影／英女王辭世前彩虹高掛！白金漢宮外群眾獻花高唱國歌

影／才剛受女王任命！英相特拉斯哀悼致詞　籲支持查爾斯

英國女王在位70年為人愛戴！卻因王室兒孫出包遭批判

英女王逝世梅根不奔喪！與卡蜜拉「王室婆媳」恩怨未解

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀