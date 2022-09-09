查爾斯國王沒魅力？女王轉身之後　脫英浪潮蔓延加勒比海

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根據《路透社》報導，多由英國前殖民地、自治領所組成大英國協（Commonwealth of Nations）的成員國中，位於加勒比海地區的國家興起呼籲取消查理三世國家元首地位的請求。事實上，今年3月英國王位繼承人威廉王子曾前往加勒比海地區的英國前殖民地，針對奴隸制做出道歉和賠款，訪問地點包含貝里斯、牙買加、巴哈馬群島。
其實女王在世時許多加勒比海國家就有了「脫英」聲浪，例如去年11月巴貝多（Barbados）成立共和國，放棄尊女王為元首，最高領袖則是民選總統，當時貝里斯、牙買加等大英國協會員國就陸續暗示，可能很快就會跟進巴貝多的做法，要求英國王室對黑暗的殖民歷史正式道歉。
根據8月執行的民調顯示，牙買加高達56%的民眾支持取消英國君主作為牙買加的國家元首地位，儘管牙買加總理仍表示會為女王哀悼、加勒比海島國安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）的總理也已下令全國降半旗直到女王葬禮那天，但前殖民國想「脫英」或擺脫君主制的風潮已然成為新的英國王室必須解決的燙手山芋。
此外，英國在執意脫歐後，同屬英國範圍內的蘇格蘭和北愛爾蘭紛紛傳達強烈不滿的民意，若明年10月舉行的蘇格蘭獨立二次公投通關，北愛爾蘭和威爾斯地區也可能會受骨牌效應影響一起「脫英」。雖說王室不能干政，但大英國協成員國多數都是英國曾經統治過的殖民地，如今英國女王卸下了治理70年的王冠，君主制和英國王室的未來也將被歷史洪流推著向前走。