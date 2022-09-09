「倫敦橋垮了」　英女王國葬前鳴槍96次、西敏宮停靈3天

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女王過世後，王儲查爾斯（Prince Charles）就會立刻繼位並在女王逝世翌日宣布登基。皇室哀悼期也即日展開，直至國葬舉行後7天，至於國葬日期白金漢宮稍後方會公佈，包含皇室家庭成員、皇室職員、公職上屬皇室代表以及履行禮儀責任的英國士兵必須跟從皇室哀悼期。
當地時間9日下午1時將會在倫敦海德公園及倫敦塔舉行鳴槍禮，一共96槍，每一槍代表著伊莉莎白二世活著的每一年。皇室哀悼期間，所有官邸將暫停對外開放，但白金漢宮會設立指定地點讓民眾獻花哀悼，此外今年也不設立實體弔唁冊，民眾不需要親往皇室官邸簽名致意，只要透過王室網站就能弔唁 。
女王逝世後第3天，政府將啟動代號「獨角獸」（UNICORN）的行動計畫，以王室專用列車將女王靈柩運抵倫敦，或者啟動「過讀」（OVERSTUDY）行動，以飛機移靈。首相及高階官員必須迎靈，之後移往西敏宮供民眾弔唁。預計王室會將女王葬於溫莎堡已故王夫菲立普親王的墓旁，在歷時一個月的全國哀悼期間，政府大樓懸掛以黑色緞帶裝飾的女王遺像。
女王長子、王儲查理則將繼任王位，並於登基後對外發表預先錄製演說，這是數十年來早有安排的各項準備之一，國王也將會首次接見剛獲女王任命為首相的特拉斯（Liz Truss），並前往英國各地巡訪，接受弔唁與慰問，王室哀悼期約莫會持續一個月，英國政府則會進行為期10天的官方悼念活動，僅從事最低限度維持社會運作的工作。
新任國王查理三世的正式登基和加冕儀式可能在女王逝世後數月才會舉行，不過隨著查理三世就任，其妻卡蜜拉也無條件成為王后，他的長子劍橋公爵威廉王子則將接下威爾斯親王頭銜，成為英國新王儲，也就是順序第一的王位繼承人。