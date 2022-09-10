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台南奇景！「南埕衖事」開幕：高達8層樓的冰淇淋專賣店

▲台南新景點「南埕衖事」正式開幕，全棟8層樓高，實際上竟是間冰淇淋專賣店，但不只賣冰、還賣體驗。（圖／民眾提供）
▲台南新景點「南埕衖事」正式開幕，全棟8層樓高，實際上竟是間冰淇淋專賣店，但不只賣冰、還賣體驗。（圖／民眾提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-10 13:05:00

台南人氣景點再加一！備受矚目的新店家「南埕衖事」（衖，音ㄌㄨㄥˋ）正式開幕，全棟8層樓、近800坪空間，竟是間以台南巷弄為主題規劃設計的冰淇淋店，不過這裡除了賣冰、還賣體驗。「南埕衖事」特意將大門開在巷內，讓民眾經過庭院的綠色小徑緩步走入，品嘗正港的「散步甜點」。

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台南新景點「南埕衖事」昨（9）日正式開幕，是間以「台南巷弄」為靈感發想的冰淇淋店，前身是60年的8層樓老旅社，在日本建築大師藤本壯介設計操刀下，將市區老建築轉身成冰淇淋專賣店，並融合特色建築、藝術特展成為複合場域，全棟8層樓、近800坪超大空間，共提供500個座位，有如立體迷宮般的白色垂直巷弄，讓民眾拍好拍滿。「南埕衖事」採購票入場制，門票200元，可抵單次消費150元。

▲「南埕衖事」前身是60年的8層樓老旅社，現在成為融合特冰店、建築、設計的複合場域。（圖／取自南埕衖事粉專）
▲「南埕衖事」前身是60年的8層樓老旅社，現在成為融合特冰店、建築、設計的複合場域。（圖／取自南埕衖事粉專）
「南埕衖事」每天提供18種口味義式冰淇淋，如果有選擇障礙的話，首推香氣濃郁的福源花生，或是醇厚絲滑的小農牛奶，還有芒果、紅心芭樂、鳳梨等在地水果口味；大人系口味則有煙燻起司或是散發淡雅酒香的蘭姆葡萄，以及不定時推出的隱藏版「巷仔內」口味，搭配「呷涼扇」造型餅乾，美食打卡照吸足眾人目光。冰淇淋單球100元、雙球190元、三球280元。

▲水泥建築充滿綠意，近800坪空間讓民眾拍好拍滿。（圖／取自南埕衖事粉專）
▲水泥建築充滿綠意，近800坪空間讓民眾拍好拍滿。（圖／取自南埕衖事粉專）
▲「南埕衖事」每天提供18種口味義式冰淇淋。（圖／取自南埕衖事粉專）
▲「南埕衖事」每天提供18種口味義式冰淇淋。（圖／取自南埕衖事粉專）
台南市近期另一亮點則是「米奇與好朋友CHILL遊台南」，即日起展出至10月30日，15公尺巨型Tsum Tsum水上氣球降臨安平碼頭，還有迪士尼經典角色融入安平老街，周邊規劃一系列拍照區，夜間更有米奇造型光球的森林燈光秀，免出國就能暢遊迪士尼世界。

▲「米奇與好朋友CHILL遊台南」展出至10月30日。（圖／迪士尼台灣FB）
▲「米奇與好朋友CHILL遊台南」展出至10月30日。（圖／迪士尼台灣FB）

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