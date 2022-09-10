英國新王查爾斯首度發表講話！威廉王子正式繼承王儲

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回憶起女王，查爾斯三世國王指出，在她漫長人生當中，母親的奉獻精神從未動搖，「女王伊莉莎白二世在1947年的承諾定義了她的一生。在她21歲生日那天，女王許下承諾，無論或長或短，她的一生將專心服務與奉獻她的人民」。查爾斯三世國王表示，伊莉莎白二世作為君主，她經歷了變革與進步的時刻，也經歷過歡騰與慶祝的時刻，以及悲傷和失落的時刻，但她從未放棄為人民服務。
國王提到，「正如女王本人窮盡一生用堅定不移的精神奉獻，我現在也鄭重承諾，在上帝賜予我的所剩時間裡，我將堅守國家核心的憲法原則，也將延續母親的承諾窮盡一生服務人民。」
接著，查爾斯三世國王也提到他的王室家人們，包含結縭17年來忠心相伴的妻子卡蜜拉，因為她致力投身公共服務與慈善活動，令她獲得王后的稱號，未來也將持續伴隨在他左右；長子威廉王子作為他的繼承人，將成為新的威爾士親王，並鼓勵他在妻子凱特的陪伴下，繼續啟發和帶領全國對話。
國王也祝福在海外展開新生活的哈利王子與梅根過得幸福。最後，國王也向他深愛的媽媽致意，「這些年來不論是對我們的家庭，或是您辛勤服務的英國，您總懷抱著無私的愛與奉獻精神，我只想說對您說一句『謝謝』」。
由於英國正式進入女王逝世哀悼期，查爾斯三世的加冕儀式預計會在數月後舉行，但登基典禮與紀念儀式現場聚集了許多英國政要，新任首相特拉斯也上台誦唸一段《羅馬書》的經文致意。現場會眾則靜靜的聆聽著詩班的歌聲，不少人更在懷念女王時默默地流下眼淚。