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英國新王查爾斯首度發表講話！威廉王子正式繼承王儲

▲英國女王伊莉莎白二世逝世後，新王查爾斯三世（King Charles III）首度以國家元首身分發表公眾講話。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世逝世後，新王查爾斯三世（King Charles III）首度以國家元首身分發表公眾講話。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-10 02:06:062022-09-10 02:09:07

隨著英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，籌備多年的新任國王交接程序也陸續啟動。英國當地時間9日晚間6點（台灣時間10日凌晨1點），前威爾斯親王（Prince of Wales）查爾斯以國家元首、查爾斯三世國王（King Charles III）的身份發表首次全國講話。

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查爾斯三世國王回到倫敦後，先是向聚集白金漢宮的民眾們致意，接著前往聖詹姆斯宮（St. James’s Palace）發表預錄的一段講話。查爾斯三世國王表示，自己今天懷抱著深切的悲傷心情向全英國和所有大英國協會員國的人民們對話，「我摯愛的母親伊莉莎白二世，是我和所有王室成員的典範和榜樣。」

▲英國女王伊莉莎白二世逝世後，查爾斯三世國王（King Charles III）登基儀式（圖／美聯社／達志影像）
▲新王查爾斯三世（King Charles III）發表一段預錄的講話，並在全國電視台進行轉播。（圖／美聯社／達志影像）
回憶起女王，查爾斯三世國王指出，在她漫長人生當中，母親的奉獻精神從未動搖，「女王伊莉莎白二世在1947年的承諾定義了她的一生。在她21歲生日那天，女王許下承諾，無論或長或短，她的一生將專心服務與奉獻她的人民」。查爾斯三世國王表示，伊莉莎白二世作為君主，她經歷了變革與進步的時刻，也經歷過歡騰與慶祝的時刻，以及悲傷和失落的時刻，但她從未放棄為人民服務。

國王提到，「正如女王本人窮盡一生用堅定不移的精神奉獻，我現在也鄭重承諾，在上帝賜予我的所剩時間裡，我將堅守國家核心的憲法原則，也將延續母親的承諾窮盡一生服務人民。」

▲英國女王伊莉莎白二世逝世後，新王查爾斯三世（King Charles III）首度以國家元首身分發表公眾講話。（圖／美聯社／達志影像）
▲新王查爾斯三世表示，他明白他的人生將有極大的轉變，而對他的家人們來說也是如此。（圖／美聯社／達志影像）
接著，查爾斯三世國王也提到他的王室家人們，包含結縭17年來忠心相伴的妻子卡蜜拉，因為她致力投身公共服務與慈善活動，令她獲得王后的稱號，未來也將持續伴隨在他左右；長子威廉王子作為他的繼承人，將成為新的威爾士親王，並鼓勵他在妻子凱特的陪伴下，繼續啟發和帶領全國對話。

國王也祝福在海外展開新生活的哈利王子與梅根過得幸福。最後，國王也向他深愛的媽媽致意，「這些年來不論是對我們的家庭，或是您辛勤服務的英國，您總懷抱著無私的愛與奉獻精神，我只想說對您說一句『謝謝』」。

由於英國正式進入女王逝世哀悼期，查爾斯三世的加冕儀式預計會在數月後舉行，但登基典禮與紀念儀式現場聚集了許多英國政要，新任首相特拉斯也上台誦唸一段《羅馬書》的經文致意。現場會眾則靜靜的聆聽著詩班的歌聲，不少人更在懷念女王時默默地流下眼淚。

▲英國女王伊莉莎白二世逝世後，新王查爾斯三世（King Charles III）首度以國家元首身分發表公眾講話，首相特拉斯也到現場致意。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世逝世後，新王查爾斯三世（King Charles III）首度以國家元首身分發表公眾講話，首相特拉斯也到現場致意。（圖／翻攝自BBC直播）

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