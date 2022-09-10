「梅花」持續增強！預計今轉為中颱 最快週日發布海警
中央氣象局表示，今天（10日）臺灣各地大多為多雲到晴的天氣，中部以北及東北部天氣早晚稍涼；午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨，晚起大臺北、東北部山區及基隆北海岸有零星短暫陣雨。明天（11日）受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨 ，北部、東北部山區及基隆北海岸易有局部大雨發生，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬路徑，與最新中央氣象局的「路徑潛勢預測圖」皆顯示，「梅花」今(10日)大致朝西北前進，明天(11日)起進入導引氣流弱的海域，朝石垣島緩慢前進，12、13日在石垣島附近滯留打轉，14日緩慢轉北，逐漸加速。
吳德榮說明，系集模擬路徑分歧，皆顯示預測路徑的「不確定性」很大。以目前「梅花」的預報資料而言，暴風圈進入台灣東部鄰近100公里海域的機率高，但暴風圈是否擦到陸地？則需持續密切觀察。
另外，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天(10日)各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部零星降雨的機率；白天微熱、夜涼如水，日夜溫差稍大。溫度方面，北部約18至33度，中部22至34度，南部20至34度，東部20至33度。
下週一(12曰)至週四(15日)晨，「梅花」暴風圈邊緣或其外圍環流影響，沿海風力增強，迎風面(北部、東北部)有明顯降雨，背風面受影響相對較小；北台白天轉涼。下週四白天起「梅花」逐漸遠離，天氣好轉。下週五(16日)各地晴時多雲，白天氣溫回升。（編輯：陳苾暐）