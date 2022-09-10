一晚3千有找！英女王別墅開放預訂　享受王室渡假風

英國女王伊莉莎白二世於英國時間8日過世，當時她是在蘇格蘭的巴摩拉城堡畫下人生句點。但實際上女王在生前坐擁多座王宮、城堡及別墅，包括多座王宮、城堡及別墅，價值4.6億美元（約台幣141億）的總資產，旅客甚至有機會透過Airbnb進行預訂，位在諾福克郡（Norfolk）的桑德靈厄姆莊園（Sandringham Estate）以及巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）附近的都已經開放預約，最便宜的房型每晚租金甚至低於台幣3000元。
綜合媒體報導，王室出租的其中一棟別墅是在桑德靈厄姆莊園內，最接近桑德靈厄姆宮（Sandringham House）的建築物，根據傳統，王室成員會在桑德靈厄姆宮度過耶誕節以及新年。根據莊園介紹，自1862年以來，王室就擁有桑德靈厄姆莊園，最初阿爾伯特親王（Prince Albert） 21 歲生日的禮物，也是女王首席園丁的故居，所以也被稱為「花園屋」。
其中出租的別墅在Airbnb上被描述為「女王陛下所有，是十分迷人的世外桃源。該房屋坐落在女王最喜歡的桑德靈厄姆莊園，是離王室私人府邸桑德令罕府最近的一處住宅。」這座豪宅提供兩層樓出租，能讓8人以及3隻狗入住，不僅能享受莊園美景，還可以看到精美的王室家具。
報導指出，目前莊園已經開放預訂，明年1月7日到3月31日之前可以入住。民眾可以透過Airbnb進行短期租借，每次預訂最少入住3晚，租金也有浮動。如果明年2月入住，每晚租金為354英鎊（約台幣1.2萬元）。
《每日郵報》報導，因應當前英國的生活成本危機困擾的情況，女王在一週前宣布，民眾可以以低價租借巴爾莫勒爾莊園中的別墅，其中最便宜的房型，每晚租金只要79英鎊（約台幣2831元元）。
不過目前已有許多旅客想要體驗王室生活，目前預約已經爆滿，截至2024年2月，各個房型都已經被旅客預訂。