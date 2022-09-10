怕胃食道逆流、腸胃炎上門　醫師給三大飲食建議

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胃食道逆流疾病在台灣盛行率接近每4人就有1人有症狀，是現代人越來越常見的疾病，臨床上可能的表現有胸口灼熱、上腹痛、吞嚥困難、胸痛、咳嗽及聲音沙啞等，當食物組成為高油脂、高澱粉以及刺激性食物，就會使得胃食道逆流症狀加重，因此月餅等高熱量食物宜少量食用。此外，吃得太飽、太撐也會造成症狀加劇，在佳節期間，建議聚餐就吃七分飽，少量多餐沒煩惱。
烤肉食材要新鮮、炎熱易腐敗 讓你遠離腸胃炎
中秋節烤肉是每年大人小孩最期待的活動之一，烤肉時要特別注意食材的保鮮，台灣即使到了秋天還是很炎熱，高溫會導致細菌增生以及食物腐敗，若在家門口烤肉，建議準備食材後，沒有立刻下烤爐的食材應先放冰箱冷藏；如果外出烤肉，建議將食材放置保冰桶保存。烤肉時請充分烤熟後再吃，並使用熟食專用夾子及公筷母匙以避免感染，多一份細心就能遠離腸胃炎。
糖尿病切忌甜食一口接一口 一餐一拳頭份量
柚子是中秋節必備的應景水果，酸酸甜甜的滋味讓人食指大動，時常不自覺就吃掉一整顆，因為充滿纖維，對於一般人有促進腸胃蠕動、幫助排便的效果，但對於糖尿病患者的血糖控制卻是醫師的夢靨，過量的攝取會導致血糖飆升，建議一餐維持一個拳頭份量的水果，並時常自我監控血糖，更能掌握健康飲食量。
中秋節是團圓的時節，林倬瑋醫師提醒您應避免接觸不潔的食物以及適量的飲食，免於腸胃道的困擾，在與家人相聚時能有健康的身體，也同時做好防疫措施，共同守護家庭健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54999
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