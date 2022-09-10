今天月老生日！注意勿犯「5大禁忌」　專家曝招桃花秘訣

我是廣告 請繼續往下閱讀
農曆八月十五日是拜月老的好時機，楊登嵙老師教您如何求姻緣旺桃花：
一、 拜月老的五大禁忌：
1、不要戴帽子、口罩、太陽眼鏡，這樣月老才看得清楚你的樣子。
2、服裝端莊，不宜太過暴露，也尊重神明。
3、請勿拿傘，若是摺疊傘就收到包包裡，旁邊有人拿傘也離他遠一點，拜拜拿傘，小心姻緣會「散」啊！
4、喝結緣茶千萬不要吹，不然求好的姻緣就被自己給吹走了。
5、記得吃廟裡喜糖沾沾喜氣，但記得不能挑；你都自己挑了，月老怎麼幫你牽紅線？
二、祭拜供品怎麼選
必帶糖果，甜甜月老的嘴、鮮花，與身旁對象可以盡快開花結果、五色水果，圓形尤佳，代表一切圓滿吉利；紅棗，祈求姻緣早點完成；桂圓，圓滿順利。
三、祈求重點
記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，像是長相、高矮、個性、學歷高低、職業類別等，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後記得奉上喜餅、喜糖敬謝。
四、求紅線
紅線和緣錢在月老的主爐正轉繞3圈，然後放在身上或包包內帶著或置於枕頭下。
五、加強版旺桃花
除了拜月老外，很多寺廟也有提供點「姻緣燈」的服務，讓月老的「姻緣燈」照亮化解命中夫星、幫助妻星感情緣薄者或感情姻緣不佳，難以共結連理的信眾，可助情緣姻緣浮出，早獲良緣，祈求天賜佳緣、幸福快樂、姻緣順利，或是讓已婚夫妻感情彌堅、婚姻美滿。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。