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今天月老生日！注意勿犯「5大禁忌」　專家曝招桃花秘訣

▲今日為農曆八月十五日，除了是中秋節外也是月下老人的生日。（示意圖／取自pixabay）
▲今日為農曆八月十五日，除了是中秋節外也是月下老人的生日。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-09-10 12:31:50

今日為農曆八月十五日，除了是中秋節外也是月下老人的生日，因此想要旺桃花、招貴人可千萬別錯過，命理專家楊登嵙老師提醒，拜月老時可要注意「五大禁忌」，像是不要戴帽子、服裝端莊、請勿拿傘、別吹結緣茶、別挑喜糖，否則小心讓桃花運勢散光光，並且除了拜月老外，也可以透過點姻緣燈來加強戀愛運勢。

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▲命理專家教您如何拜月老旺桃花。（圖／楊登嵙老師提供）
▲命理專家教您如何拜月老旺桃花。（圖／楊登嵙老師提供）
楊登嵙老師透露，2022年桃花位在北方，「喜星」、「桃花星」、「官星」，主宰人際關係、事業、異性緣，可在此方位置擺上，向月下老人求來的紅線和緣錢，或是正在開花的植物或放置粉紅色水晶球，都可有效增加異性緣、旺桃花及人際關係，提昇事業運。但要注意別擺設假花或大型空櫃子或大花瓶，以免造成爛桃花。

農曆八月十五日是拜月老的好時機，楊登嵙老師教您如何求姻緣旺桃花：

一、 拜月老的五大禁忌：

1、不要戴帽子、口罩、太陽眼鏡，這樣月老才看得清楚你的樣子。

2、服裝端莊，不宜太過暴露，也尊重神明。

3、請勿拿傘，若是摺疊傘就收到包包裡，旁邊有人拿傘也離他遠一點，拜拜拿傘，小心姻緣會「散」啊！

4、喝結緣茶千萬不要吹，不然求好的姻緣就被自己給吹走了。

5、記得吃廟裡喜糖沾沾喜氣，但記得不能挑；你都自己挑了，月老怎麼幫你牽紅線？

二、祭拜供品怎麼選

必帶糖果，甜甜月老的嘴、鮮花，與身旁對象可以盡快開花結果、五色水果，圓形尤佳，代表一切圓滿吉利；紅棗，祈求姻緣早點完成；桂圓，圓滿順利。

三、祈求重點

記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，像是長相、高矮、個性、學歷高低、職業類別等，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後記得奉上喜餅、喜糖敬謝。

四、求紅線

紅線和緣錢在月老的主爐正轉繞3圈，然後放在身上或包包內帶著或置於枕頭下。

五、加強版旺桃花

除了拜月老外，很多寺廟也有提供點「姻緣燈」的服務，讓月老的「姻緣燈」照亮化解命中夫星、幫助妻星感情緣薄者或感情姻緣不佳，難以共結連理的信眾，可助情緣姻緣浮出，早獲良緣，祈求天賜佳緣、幸福快樂、姻緣順利，或是讓已婚夫妻感情彌堅、婚姻美滿。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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