安倍國葬27日舉行！凶手傳記電影完成 竟選「同天」上映
日本前首相安倍晉三在7月8日遭槍擊身亡，消息一出震驚全球，本月27日日本將為他舉行國葬，沒想到同一天竟也將上映以凶手山上徹也為主角的電影，導演更表示：「對國家的復仇。」
日本前首相安倍晉三在7月8日參加一場街頭演講時，遭到槍手由背後開槍，槍擊倒地，胸部、頸部中彈，送醫不治，享壽67歲。而警方也在當場逮捕41歲的凶手山上徹也，他被捕後供稱，因為媽媽沉迷統一教會，為了捐款不惜變賣家產，最終導致家庭破產、崩壞，也讓他開始心生怨恨，且認為安倍晉三與統一教會有關係，才會痛下殺機。
根據日媒報導，一部講述山上徹也生平的電影已火速完成，故事紀錄下他的成長到犯下槍擊案過程，並定於9月27日國葬那天上映；製作期間為避免被打擾，拍攝地點一切保密，而這部電影也僅用短短2星期來完成，但誰來飾演山上徹也角色都尚未公布，導演足利正生也揚言這是「對國家的復仇」。
拍攝這部電影的導演足立正生也大有來頭，曾於1971年參與巴勒斯坦突擊隊，拍攝紀錄片《赤軍 PFLP‧世界戰爭宣言》，1974年加入重信房子率領的武裝恐怖組織「日本赤軍」，擔任發言人角色，因而成為國際通緝犯，1997年在黎巴嫩被捕，服滿3年徒刑後被強制遣返日本。而知情人士也透露：「足立導演曾被當作恐怖分子遭國際通緝，不會一味譴責山上嫌犯，而是會徹底貼近他的人生和主張。足立導演說他的電影不是要讚賞山上，而是要還原山上這個人。」