英國女王辭世　部分非洲人民五味雜陳

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然而，其他人仍對英國殖民時期怒不可遏，回憶起大英帝國從「日不落帝國」變成「日落帝國」之際，1950年代肯亞人民反對英國殖民統治而爆發茅茅起義（Mau Mau），卻遭英國殘暴鎮壓；以及1905年殖民地南非獻給英國王室一顆巨大鑽石，儘管各界要求女王歸還，但卻遭英國拒絕。
1952年2月6日，當時還是公主、年僅25歲的伊麗莎白代替病重的父親，偕夫婿菲立普親王（Prince Philip）訪問肯亞時，接獲喬治六世的死訊並繼承王位。成為女王後，她曾多次出訪非洲。
84歲退休的郵政人員魯西爾（Vincent Rwosire）告訴路透社：「1954年女王訪問烏干達時，我還是個小學生。她是一個看起來非常謙虛、嬌小的年輕人。她非常令人欽佩，笑容可掬。」
迦納總統阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo）降下國旗，並表示迦納因為身為大英國協一員而自豪。迦納於1957年成為非洲英屬殖民地中最早獨立的國家之一，4年後女王於1961年訪問迦納。
但也有許多人對頌揚這位君主的一生不太感興趣，因為她的國家與非洲之間有段糾葛的關係，像是98歲的肯亞人卡亨傑里（Gitu Wa Kahengeri），他在17歲時加入了反對英國統治的茅茅起義。
他說：「他們占領我的土地，剝奪我與生俱來的權利。」他回憶起被英國軍隊拘留在一個營地中，遭到毆打且沒有食物吃。
「但我們為這位女王哀悼，因為她是個人。我們為人們過世感到遺憾。」
信仰馬克思主義的南非在野黨經濟自由陣線（Economic Freedom Fighters）則說：「我們不會為伊麗莎白的死哀悼。」
經濟自由陣線說：「我們與英國互動帶來了的是痛苦、死亡和剝奪，並且以去人性化方式來對待非洲人民。」該政黨也列出英國軍隊在19世紀末和20世紀初犯下的暴行。
儘管外界對她有這樣的看法，伊麗莎白與已故南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）的關係密切，並在南非白人少數統治時代落幕後兩度訪問南非。曼德拉是種族隔離政策廢除後南非第一位黑人總統。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1110910