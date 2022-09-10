快訊／本土確診+35594！死亡個案增30人　境外移入236例

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指揮中心指出，今日新增30例本土病例死亡個案，為19例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月6日至9月6日，死亡日期介於7月6日至9月7日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增236例境外移入個案中，為138例男性，98例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(8例)、泰國(7例)、菲律賓(4例)、馬來西亞(3例)、土耳其及日本(各2例)、香港、法國、韓國、美國、印度、澳門、新加坡、澳大利亞及中國(各1例)移入，另201例感染國家調查中。入境日期介於今年8月13日至9月9日。
指揮中心統計，截至目前國內累計16,709,482例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,051,306例排除)，其中5,650,028例確診，分別為30,392例境外移入，5,619,582例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,255例COVID-19死亡病例，其中10,239例本土，個案居住縣市分布為新北市2,172例、臺北市1,145例、臺中市1,031例、高雄市962例、臺南市788例、桃園市778例、彰化縣600例、屏東縣414例、雲林縣323例、南投縣302例、苗栗縣255例、嘉義縣242例、基隆市223例、宜蘭縣209例、花蓮縣170例、嘉義市165例、新竹縣163例、臺東縣146例、新竹市104例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。