柯文哲批宣示抗中保台像搞義和團　曹興誠：惡意、無知！

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而曹興誠也對此聲明回應，他說黑熊學院（KUMA Academy)是由本土有識學者沈伯洋、何澄輝等先生創立，目的是訓練協助區域防衛的民間勇士（稱為黑熊勇士），可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛。經過了解後，自己被他們保家衛土的熱情感動，決定予以資助，讓他們盡快擴大規模，希望三年內完成三百萬人的訓練，以因應迫在眉睫的衛國戰爭。
但曹興誠批評，這個絕對有利於增進台灣安全的計劃，竟然有台灣人加以醜化、攻擊，讓人不解。其中一例，就是柯文哲市長，曹說柯貶抑黑熊勇士為「義和團」，實在莫名其妙！曹指出，義和團是一群無知鄉勇，因爲殘忍殺害在大清帝國境內的外國人，引起世界公憤，導致八國聯軍報復。
曹興誠認為，柯文哲把黑熊勇士類比成義和團，不僅惡意、無知，還透露其內心認為，台灣的國防是無用的、必敗的。就因爲柯認為抗中保台必定失敗，所以粗暴的拒絕簽署「不投降承諾書」。
曹興誠表示，柯文哲認為憑他一己之力，可以促成所謂「兩岸ㄧ家親」。他希望柯市長的助理們提供資料給柯看看，大陸早已在小學、中學都加強軍事訓練，並灌輸其國民為奪取台灣而流血、犧牲的決心。他指出，一個首都市長，對敵人如此「親切」，對抗共保台的努力如此醜化嘲笑，大陸對台統戰官員，應該都大喜過望，正在開香檳慶祝吧？