鄧紫棋喊李榮浩乾爹！半路認父原因曝　竟看上他的房

G.E.M.鄧紫棋近來推出新專輯，為了宣傳新歌，每周都會開直播與粉絲互動的她，日前驚喜與李榮浩同框，她還以「乾爹」稱呼對方，而她半路認父的原因，竟然是看上了李榮浩的房子。
鄧紫棋本周發布新歌《老人與海》，靈感來自於她在閱讀海明威《老人與海》中產生的共鳴，人生正如同洶湧的海浪，每個人都孤獨的前行在風浪之中。在每周與粉絲的直播互動中，她驚喜邀請李榮浩在直播中同框，兩人搞笑以「女兒」、「乾爹」互稱，這個稱呼起因於某一次鄧紫棋到李榮浩家作客，一進屋便被李榮浩家的裝修吸引，卻又懶得自己裝修，於是開玩笑套了關係：「不如我認你當乾爹吧！」半路認父並開玩笑說未來李榮浩老了，這房子順理成章的就是自己的了。
此外，鄧紫棋歌曲MV連續劇到了第10集，深受大家歡迎的Gloria和Evan組成的「哎呀CP」重新帶回螢幕前。故事中Evan排除萬難將Gloria原本已被刪除在樂土的數據移植到現實世界的機器人身上，帶著剛甦醒的A.I. 機器人Gloria重新認識這個全新的世界。Evan帶著Gloria學習做飯、練習騎單車、參觀海洋館等等，一起度過了很多快樂的時光，而Gloria作為一個A.I.機器人，也快速地學習著Evan的一切，包括他愛一個人的方式。MV中浪漫氛圍十足，充滿甜蜜感。