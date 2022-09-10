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伊莉莎白二世駕崩！紐約餐廳掛旗哀悼　各國地標點燈致敬

▲紐約曼哈頓一間餐廳在英國女王伊莉莎白二世辭世後，於餐廳門口擺放人形立牌及掛上國旗哀悼。（圖/達志影像/美聯社/Newsflare）
▲紐約曼哈頓一間餐廳在英國女王伊莉莎白二世辭世後，於餐廳門口擺放人形立牌及掛上國旗哀悼。（圖/達志影像/美聯社/Newsflare）

編輯中心/綜合報導

2022-09-10 14:47:03

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間9月8日下午（台灣時間9日凌晨）辭世，引發全球關注，然而不僅英國民眾在各地地標建築外聚集、獻花，表示哀思和悼念，其他地方亦同有些作為致敬伊莉莎白二世。

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綜合外媒報導，在英國女王伊莉莎白二世辭世之後，紐約市曼哈頓區的餐廳「Tea & Sympathy」就擺出伊莉莎白二世的人形立牌，另外掛上含有伊莉莎白二世人臉的英國國旗以及設置花籃，以此致敬伊莉莎白二世，讓許多路過的民眾停下腳步悼念，餐廳老闆裴利（Nicky Perry）透露「英國女王逝世，就像自己的母親辭世，因為我們是跟她、她的家人一起長大。」

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▲餐廳老闆裴利（Nicky Perry）透露「英國女王逝世，就像自己的母親辭世，因為我們是跟她、她的家人一起長大。」（圖/達志影像/美聯社/Newsflare）
而也不只民間餐廳以行動悼念伊莉莎白二世，還包括法國地標艾菲爾鐵塔、美國紐約帝國大廈、英國地標倫敦眼等世界觀光景點，都透過外牆燈光向女王致意；在德國柏林，英國大使館外擺放著鮮花和蠟燭；在義大利威尼斯（Venice），舉辦電影節的建築外，演奏著英國國歌「天佑女王」（God Save the Queen），各國種種作為，都顯示出伊莉莎白二世對全球的影響力以及重要性。

英國女王伊莉莎白二世在1953年上任，在位期間共70年，是當今為長壽且在位時間最長的君主，也是世界歷史上在位時間最長的女性君主及女性國家元首，她生前為人親切，頗受國民愛戴，其駕崩消息一出，舉國上下、全球民眾皆表不捨與哀悼。（編輯：張嘉哲）

▲英國女王伊莉莎白二世辭世，享耆壽96歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世辭世，享耆壽96歲。（圖／美聯社／達志影像）

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