COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

內幕／蔣萬安團隊多頭馬車　政策公布連林奕華也不知情

▲北市三腳督戰況激烈，蔣萬安團隊卻屢傳問題。（圖／資料照片）
▲北市三腳督戰況激烈，蔣萬安團隊卻屢傳問題。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-09-10 14:52:452022-09-10 14:53:22

台北市長選戰白熱化，國民黨台北市長參選人蔣萬安民調雖仍領先，但已從過去的大幅領先不斷被對手拉近距離，尤其北市三腳督狀況，對蔣萬安十分不利，仍不可不慎。不過，蔣團隊過去狀況頻傳，現在雖有立委林奕華、媒體人陳國君等新人進駐，但多頭馬車狀況明顯，每次政策公布後，團隊發言人或是議員等都要看新聞才知道政策內容，錯失幫忙美化及辯護的機會，甚至連總幹事林奕華都不知情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市因三腳督，成為藍營最困難的一戰，前台北市副市長長黃珊珊有藍營背景，加上市政優勢頻頻拔樁，可望吸納不少藍營票源，讓蔣萬安的選情沒有樂觀的本錢。

蔣萬安團隊屢遭批評，前立法院長王金平近日宴請蔣萬安時也提到「決策圈太小」的問題。

據了解，目前蔣萬安團隊就是由總幹事林奕華負責組織、政大教授俞振華及顧問團負責研擬政策、資深媒體人陳國君負責媒體操作等，不過，多頭馬車情況嚴重，橫向聯繫不佳。

有知情人士指出，蔣萬安近幾波政策公布前，都沒有事先知會團隊成員，包括立委在內的發言人團以及黨籍議員通通不知情，因為對政策沒有完整的了解，不但無法事先幫蔣萬安包裝政策內容，也無法為其辯護、說明，錯失了許多可以在媒體有更多曝光或是得到好評的機會。

有議員、議員參選人反應說，完全不知道蔣萬安團隊跟議員聯繫的窗口是誰，以至於很多政治事件發生時，都不知道蔣萬安的立場跟論述，無法母雞、小雞一致。

知情人士說，當很多人感到疑惑，為何身為團隊一員卻無法事先了解政策內容時，林奕華也向表示，連她也不知情，身為總幹事都不知道政策內容，其他的人不知情也是理所當然。

不僅如此，近幾波攻擊蔣萬安陣營都飽受「回力鏢」，包括攻擊對手撒幣，卻忘了自己也提了一堆大撒幣政策，讓親藍名嘴難以在政論為蔣萬安辯護；攻擊陳時中團隊政二代，卻忘記蔣萬安二代身份才是最明顯的，黨內人士認為，這都是因為橫向聯繫不足，沒有團隊作戰，單點作業容易有思想的誤區，團隊作戰才能兼顧各個面向。

陳時中從提告到歡迎二創　蔣萬安諷：尚書大人真機靈

影／藍綠白北市長參選人同框！蔣萬安、黃珊珊喊設羽球場

黃珊珊簽5家電視台同意書　邀陳時中、蔣萬安辯論

內政部「笑死文」轉移陳時中馬桶焦點？蔣萬安批不妥

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀