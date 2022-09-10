吳彥祖演《美少年》爆紅！名導曝挖掘過程：是我最大貢獻
名導楊凡「芳華虛度」影展，將在9月23日於威秀影城與國家電影及視聽文化中心展開。除了榮獲第76屆威尼斯影展最佳劇本獎的《繼園臺七號》外，也收錄由吳彥祖、馮德倫合作，睽違24年重返大銀幕的《美少年之戀》，令影迷相當期待。
榮獲第76屆威尼斯影展最佳劇本獎的《繼園臺七號》配音陣容不乏楊凡導演，過去曾合作過的巨星卡司，其中，號稱BL始祖電影的《美少年之戀》男主角吳彥祖及馮德倫亦全力相挺，跨刀擔任《繼園台七號》的配音，而「芳華虛度」影展也收錄睽違24年重返大銀幕的《美少年之戀》。
楊凡導演透露，當年挖掘吳彥祖展開燦爛星途的過程，他說道：「當時一直找不到適合的人選，看到吳彥祖拍攝的廣告後，馬上就與他聯繫，見面談了電影的拍攝計劃後，就決定給他演了，他是我的完美人選，也不需要經過試鏡。」楊凡導演大讚，當年的吳彥祖帥氣又充滿西洋氣息，完美演繹《美少年之戀》，就算當時沒有挖掘他，以他的盛事美顏也註定將成為影壇巨星，並笑說：「我對香港電影最大貢獻是挖掘吳彥祖！」
9月23日起，影迷不僅可以在大銀幕欣賞吳彥祖、馮德倫顏值巔峰代表作《美少年之戀》，亦可於《繼園臺七號》聽見美少年CP的獻聲。更多資訊請洽CATCHPLAY官網或臉書。