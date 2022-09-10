黃明志爆粗口！揪麻吉弟弟轟年輕人　「愛跑趴又炫富」

黃明志最新創作《809000》攜手周立銘（麻吉弟弟）、青蛙兩位嘻哈歌手，對於這次合作，黃明志笑說：「麻吉弟弟是我從小聽他的歌長大，雖然他比我小；青蛙是我看他在《大嘻哈時代》裡面精彩的表現非常亮眼，兩位都是很出色的創作人。」黃明志在歌曲中唱出三代人的不同，直言：「90後愛跑趴、00後愛炫富。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 針對曲風部分明志也發表獨特見解，80後的rap偏向Gangsta rap（匪幫說唱），有很多槍、鐵鍊、金鍊、金牙等元素，歌詞內容也多在講黑幫，戴金鍊是因為黑幫砍人後在跑路過程中必須要有東西可以換成錢，因此演唱風格更呈現暴走一族、亡命天涯的感覺；90年代嘻哈就比較偏向夜店風格，代表饒舌歌手像是五角（50 Cent）、黑眼豆豆（Black Eyed Peas）等等，歌曲內容很多都是在夜店把妹、不斷跑趴，因此曲風大部分都是Hip-Hop、Party Rap；00後的饒舌曲風比較trap一點。▲▼黃明志（上、下圖中）推出新歌《809000》，邀來麻吉弟弟（上、下圖左）、青蛙合作。（圖／亞洲通文創提供） 黃明志也分享這一代大多數因為生活條件較好，對於世界發生的大小事都毫不在意、只在乎自己，饒舌特色透露出一種「I Don’t Give a Fuck」的處事態度，歌詞內容與造型上也帶有炫富意味，跟80年代Gansta Rap對待什麼事都看不過眼的「Fuck The World」態度形成極大對比。三代人從Gangster到Club再到現代，再繼續延伸到未來世界的元宇宙，造型部分也為三位設計了相對應的穿搭風格。鄧紫棋喊李榮浩乾爹！半路認父原因曝 竟看上他的房愛子砸150萬辦婚宴 包偉銘親傳授「8字生子訣竅」楊丞琳被翻舊帳遭批耍大牌 經紀人不忍上陣回應主播高毓璘結束8年婚「想單身一下」 盼伴侶同屬理性派