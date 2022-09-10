林智堅私下狂拜會！沈慧虹搗林耕仁本陣 新竹綠營氣勢振
標榜「雙碩士」的國民黨新竹市長參選人林耕仁兩本論文皆被踢爆抄襲，衝擊選情，民進黨參選人沈慧虹今（10）日更在林的家鄉香山區成立競選總部固樁，地方也盛傳同為香山人的前新竹市長林智堅，近日已拜會多位地方人士，讓綠營在香山軍心大振，地方人士普遍認為，林耕仁面對論文重創、林智堅回防威脅，加上沈慧虹雙競總成立三面夾殺，聲勢受到衝擊不小。
新竹市長選戰三腳督受到全國關注，尤其各陣營民調接近，皆相差在3％內，因此3位參選人一舉一動格外受注目。地方人士指出，林智堅受論文事件影響、退出桃園選戰，但在新竹地方，他與民進黨立法院黨團總召柯建銘仍有穩定勢力與支持者，且深綠選民自選戰來，不平情緒高張，正待時機成熟一舉反攻。
據悉，林智堅已私下拜會義消、民防、一貫道等多位人士，雖尚未正式復出，拜會動作已出現凝聚軍心的成效。
據地方人士觀察，沈慧虹在香山成立競選總部，直搗林耕仁自豪為「本命區」，今日成立大會現場，近7成香山里長皆出席支持，顯見綠營地方支持度不可小覷。其香山總部設在北香山區，是民進黨在新竹史上第一次設立雙競總，並與南香山重要勢力、民進黨議員參選人林盈徹南香山競選總部，南北分進合擊，強化固樁。
談到林耕仁是否還有機會扭轉劣勢？地方里長表示，林耕仁雖擔任六屆議員，但問政上投入較少，部分人士更對他的論文抄襲「不意外」、「該來的還是會來」，而林智堅與沈慧虹8年建設大家都看得出來，雖然綠營受論文事件衝擊，但地方還是認為林智堅出現有「正面效果」。