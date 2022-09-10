《小美人魚》預告片曝！真人版愛麗兒首露面 歌聲神還原
迪士尼經典動畫電影《小美人魚》（The Little Mermaid）翻拍真人版，找來22歲非裔女星荷莉貝莉（Halle Bailey）飾演主角「愛麗兒」，不過有不少人認為，她的外型與動畫版的「愛麗兒」有些差距，引發爭議。迪士尼在今年「D23博覽會」首次公開《小美人魚》電影預告，充滿神秘的海洋世界，以及愛麗兒的歌聲一出，立馬讓人起雞皮疙瘩。
1989年迪士尼經典動畫電影《小美人魚》講述勇敢追愛的故事，而動畫版女主角的「白皮紅髮」形象深植人心，因此當真人版宣布由非裔女星荷莉貝莉飾演後，就引發網路討論，推特上甚至出現「這不是我心中的愛麗兒」，登上熱門話題。
不過，真人版《小美人魚》仍在爭議中，完成了拍攝，並預計於2023年5月上映，而今（10）日也釋出《小美人魚》預告片，隨著優美的音樂，一幕一幕展示神祕的海底奇觀，各式各樣魚類、珊瑚，以及美人魚絢麗五彩的魚尾、身型，都讓我們對《小美人魚》真人版電影掀起更大的好奇心。
影片接近尾聲時，飾演愛麗兒的海莉貝莉終於登場，她坐在海底望向海面，並演唱主題曲《Part of Your World》，歌聲一出就讓人起雞皮疙瘩，許多網友紛紛在底下留言：「音樂一響，我就哭了！」、「我的天呀！這讓我的記憶和心靈都懷舊了！她的歌聲比完美更完美！重現傳奇。」更讓人期待她在電影中的演技。
事實上，真人版《小美人魚》由美國名導勞勃馬歇爾（Rob Marshall）執導，他曾表示，在試鏡時聽到貝莉演唱經典歌曲《Part of Your World》時感動到落淚，認為貝莉擁有愛麗兒精神、內在、青春洋溢和純真，還有美好的歌聲，因此選她出演愛麗兒。