巷仔內／守南台灣！綠拚奪回雲林　陳其邁、黃偉哲衝高票

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地點選在雲林，當然就是要拉抬激戰區的劉建國。雲林的政治版圖綠大於藍，2020總統大選時，蔡英文在雲林20個鄉鎮全勝利，雲林山線、海線立委也都由民進黨當選；惟在2018年因「韓流」刮到前高雄市長韓國瑜岳家雲林，加上黨內整合問題，民進黨意外丟失雲林，否則在這之前，民進黨在雲林已執政13年，且評價不錯，在此次民進黨中北部選情恐拉警報的情況下，濁水溪以南第一城雲林，就被視為必須收復的重要前線。
黨內高層表示，此次基層實力雄厚的前縣長、現任雲林海線立委蘇治芬跟劉建國有高度默契，2人在山海分進合擊，「蘇治芬真的全力在輔選，雲林的整合很順利，選戰團隊很有戰力，對雲林選戰很有信心」。
黨內高層也透露，除了本周的「雲嘉嘉」連線，由於雲林與中部生活圈密不可分，下周民進黨中常會移師台中，劉建國也預計出席，更要與中台灣選將組成「中彰投雲苗」連線，藉由聯合競選，再增戰力與曝光度。
大嘉義選情部分，蔡英文日前已多次到嘉義輔選。翁章梁歷來滿意度都破6成，且民進黨在嘉義縣已執政20年，版圖穩固，更讓國民黨一度找不出選將，翁章梁的目標已經不是拚勝選，而是要拚高票，並且連動拉抬隔壁嘉義市的李俊俋。
另外，由於現任嘉義市長黃敏惠已執政13年，雖中間曾中斷4年，但若再連任又做滿的話，同一個人執政17年，在現今民主社會仍屬少見；即使黃敏惠在地方與綠營關係一向不錯，但其終究是國民黨副主席，近來同為國民黨副主席的夏立言在中國軍演之際仍訪中，恐多少會傷及黃敏惠的年輕選票，以及北漂的嘉義市民，嘉義市一戰雖稍嫌艱困，但民進黨要突圍拉下黃敏惠並非不可能。
台南方面，市長黃偉哲雖然2018年受到多組泛綠人選分票，以及大環境影響，其在深綠大本陣只獲得38.02%的得票率；另外，雖然執政4年有多次公關危機與爭議，不過地方操盤人士表示，「若覺得黃偉哲不穩是台北看天下，他在地方如桃園市長鄭文燦一樣跑得很勤，反應也都不錯」，或許仍不及前市長、現任副總統賴清德當年連任時的氣勢，但穩紮穩打要獲得過半的得票率沒有問題。
尤其國民黨台南市長參選人謝龍介持續往深藍靠攏，被不少綠營基層認為是「秀下限」，再加上過去有藏國旗、造謠文旦丟水庫等爭議，地方評估，謝龍介基本上只會雷聲大雨點小，有話題但沒選票。
至於每次選舉都受到關注的台南綠營各派系整合，黨內分析，原則上黃偉哲是相對「不銳利」的政治人物，此次順利整合沒問題，但下屆台南市長民進黨內初選絕對「精彩」。
高雄市部分，現任市長陳其邁在2018年「翻車」後，整個城市經歷罷韓、補選，最終陳再以7成得票率，繼2005年代理市長後正式入主高雄市政府。上任後，陳其邁秉持2年拚4年勤政，就連過往被視為深藍的原鄉都積極經營，加上國民黨又派出空降、對地方議題掌握能力不佳的柯志恩參選，陳其邁連任幾乎沒有懸念。陳的目標同樣是衝高得票率，更要帶領高雄成為南台灣的最大引擎，讓品質保證的綠色執政外溢到南部各縣市，這也攸關陳其邁未來卸任高雄市長後的政治路。
屏東縣則是此次民進黨內唯一正式初選的縣市，然而從地方活動或是登記參選時的陣容皆可以看出，初選的傷痕並沒有完全解決。不過現任縣長潘孟安執政優異、基層實力更可謂無堅不摧，且在同樣有勢力的蘇震清並未脫黨參選下，地方普遍認為，潘孟安力挺的周春米會穩定過關，而屏東綠營各勢力的戰場，則會放在2024的立委。
南台灣一直都是綠營的大本營，此次縣市長選情也相對中北部樂觀許多，但黨內高層表示，對於南台灣的選戰仍不會怠惰，因為要在南台灣衝出更高票、最高票，除了要保住甚至奪回席次外，也是鞏固基層，提前為2024年總統大選練兵。無論民進黨由誰出馬投入2024年總統大選，鞏固南部選票讓「南票北補」，絕對是綠營最保險、最穩定的總統大選勝選方程式。