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巷仔內／守南台灣！綠拚奪回雲林　陳其邁、黃偉哲衝高票

▲日前兼任民進黨主席的總統蔡英文赴雲林力挺黨籍縣長參選人劉建國，力拚奪回雲林。（資料圖／民進黨提供）
▲日前兼任民進黨主席的總統蔡英文赴雲林力挺黨籍縣長參選人劉建國，力拚奪回雲林。（資料圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／特稿

2022-09-12 09:00:00

年底縣市長選舉僅剩不到3個月，民進黨中常會本周將移師雲林斗六召開。「行動中常會」象徵黨中央正式啟動選戰模式，首站選在濁水溪防線第一排的雲林，除了拉抬縣長參選人劉建國的氣勢外，也象徵鞏固南台灣綠營大票倉的決心。無論台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁等人，目標不只是要勝選，而是力拚衝高得票率，提前為2024年總統大選練兵。

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繼2020總統大選後，民進黨本周三再次展開「行動中常會」移師雲林，兼任黨主席的總統蔡英文預計將在會中發表談話拉抬劉建國，力拚奪回雲林；另外在會後，也將由蔡英文領銜召開「雲嘉嘉」選將連線記者會，盼由執政穩定的翁章梁帶頭，拉抬劉建國與嘉義市長李俊俋。

地點選在雲林，當然就是要拉抬激戰區的劉建國。雲林的政治版圖綠大於藍，2020總統大選時，蔡英文在雲林20個鄉鎮全勝利，雲林山線、海線立委也都由民進黨當選；惟在2018年因「韓流」刮到前高雄市長韓國瑜岳家雲林，加上黨內整合問題，民進黨意外丟失雲林，否則在這之前，民進黨在雲林已執政13年，且評價不錯，在此次民進黨中北部選情恐拉警報的情況下，濁水溪以南第一城雲林，就被視為必須收復的重要前線。

▲蔡英文與劉建國（圖／總統府提供）
▲本周民進黨中常會移師雲林，全黨團結力挺劉建國，而蔡英文日前就已多次到雲林與劉建國合體。（圖／總統府提供）
黨內高層表示，此次基層實力雄厚的前縣長、現任雲林海線立委蘇治芬跟劉建國有高度默契，2人在山海分進合擊，「蘇治芬真的全力在輔選，雲林的整合很順利，選戰團隊很有戰力，對雲林選戰很有信心」。 

黨內高層也透露，除了本周的「雲嘉嘉」連線，由於雲林與中部生活圈密不可分，下周民進黨中常會移師台中，劉建國也預計出席，更要與中台灣選將組成「中彰投雲苗」連線，藉由聯合競選，再增戰力與曝光度。

大嘉義選情部分，蔡英文日前已多次到嘉義輔選。翁章梁歷來滿意度都破6成，且民進黨在嘉義縣已執政20年，版圖穩固，更讓國民黨一度找不出選將，翁章梁的目標已經不是拚勝選，而是要拚高票，並且連動拉抬隔壁嘉義市的李俊俋。 

另外，由於現任嘉義市長黃敏惠已執政13年，雖中間曾中斷4年，但若再連任又做滿的話，同一個人執政17年，在現今民主社會仍屬少見；即使黃敏惠在地方與綠營關係一向不錯，但其終究是國民黨副主席，近來同為國民黨副主席的夏立言在中國軍演之際仍訪中，恐多少會傷及黃敏惠的年輕選票，以及北漂的嘉義市民，嘉義市一戰雖稍嫌艱困，但民進黨要突圍拉下黃敏惠並非不可能。

▲翁章梁與李俊俋（圖／民進黨提供）
▲翁章梁競選連任嘉義縣長，也期盼透過其高支持度拉抬李俊俋。（圖／民進黨提供）
台南方面，市長黃偉哲雖然2018年受到多組泛綠人選分票，以及大環境影響，其在深綠大本陣只獲得38.02%的得票率；另外，雖然執政4年有多次公關危機與爭議，不過地方操盤人士表示，「若覺得黃偉哲不穩是台北看天下，他在地方如桃園市長鄭文燦一樣跑得很勤，反應也都不錯」，或許仍不及前市長、現任副總統賴清德當年連任時的氣勢，但穩紮穩打要獲得過半的得票率沒有問題。

尤其國民黨台南市長參選人謝龍介持續往深藍靠攏，被不少綠營基層認為是「秀下限」，再加上過去有藏國旗、造謠文旦丟水庫等爭議，地方評估，謝龍介基本上只會雷聲大雨點小，有話題但沒選票。 

至於每次選舉都受到關注的台南綠營各派系整合，黨內分析，原則上黃偉哲是相對「不銳利」的政治人物，此次順利整合沒問題，但下屆台南市長民進黨內初選絕對「精彩」。

▲台南市長黃偉哲籲發予每位國人5000元消費券，行政院表示現階段並非討論時機。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
▲黃偉哲在台南基層經營紮實，多數人認為其連任沒有懸念。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
▲陳其邁經過峰迴路轉入主高雄市政府後，執政成果亮眼，預料將會是年底選戰民進黨在南台灣的領頭羊。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲陳其邁經過峰迴路轉入主高雄市政府後，預料將會是年底選戰民進黨在南台灣的領頭羊。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
高雄市部分，現任市長陳其邁在2018年「翻車」後，整個城市經歷罷韓、補選，最終陳再以7成得票率，繼2005年代理市長後正式入主高雄市政府。上任後，陳其邁秉持2年拚4年勤政，就連過往被視為深藍的原鄉都積極經營，加上國民黨又派出空降、對地方議題掌握能力不佳的柯志恩參選，陳其邁連任幾乎沒有懸念。陳的目標同樣是衝高得票率，更要帶領高雄成為南台灣的最大引擎，讓品質保證的綠色執政外溢到南部各縣市，這也攸關陳其邁未來卸任高雄市長後的政治路。

屏東縣則是此次民進黨內唯一正式初選的縣市，然而從地方活動或是登記參選時的陣容皆可以看出，初選的傷痕並沒有完全解決。不過現任縣長潘孟安執政優異、基層實力更可謂無堅不摧，且在同樣有勢力的蘇震清並未脫黨參選下，地方普遍認為，潘孟安力挺的周春米會穩定過關，而屏東綠營各勢力的戰場，則會放在2024的立委。 

南台灣一直都是綠營的大本營，此次縣市長選情也相對中北部樂觀許多，但黨內高層表示，對於南台灣的選戰仍不會怠惰，因為要在南台灣衝出更高票、最高票，除了要保住甚至奪回席次外，也是鞏固基層，提前為2024年總統大選練兵。無論民進黨由誰出馬投入2024年總統大選，鞏固南部選票讓「南票北補」，絕對是綠營最保險、最穩定的總統大選勝選方程式。

▲周春米表示，（圖／翻攝自周春米臉書）
▲周春米獲得現任縣長潘孟安力挺，被看好能在屏東縣長一戰勝選。（圖／翻攝自周春米臉書）

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