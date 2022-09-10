宋慧喬李敏鎬黏在一起！紐約合體被直擊 相互凝視照流出
精品品牌今（10）日在紐約舉辦25週年大秀，現場眾星雲集，包括莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）、金卡戴珊（Kim Kardashian），還有目前正在拍攝新劇《問星星們》的南韓演員李敏鎬，以及女星宋慧喬也都現身活動，而2人的互動也掀起網友討論。
近期正在接拍新戲《問星星們》的南韓演員李敏鎬，以一身Logo大衣現身活動，以往臉型總是圓潤的他，這次前往紐約看秀，可以發現他的臉部線條再度瘦回來了，氣色看上去也相當不錯，而他高䠷身材也完美駕馭起大衣；另外，身為品牌好友的宋慧喬也以黑色皮革洋裝，搭配Logo絲襪登場，展現出高冷的女神魅力，氣勢十足，而她也被安排與李敏鎬坐在一起，韓流男神、女神同框畫面，讓網友直呼：「實在太美了！」
另外，在社群平台上具有影響力的女星莫莉，也被邀請參加同場品牌活動，今（10）日她也在IG上曬出與現場眾多明星的合照，難掩激動心情與粉絲分享，並寫下：「先不要管烤肉了，各位觀眾天啊是Carrie！！！慾望城市迷快舉手，我從小到大的Sex and the city夢，就在這一刻圓滿了OMG。」
另外，莫莉還分享一件趣事，她表示在出發之前就已經知道李敏鎬也會到場，還爆料：「我爸媽是他的狂粉，一直叫我一定要跟他合照。」於是在活動當天莫莉上前詢問，李敏鎬也爽快地答應，甚至在第一張照片晃到時，主動表示再拍一張，喬到好的位置才按下快門，讓莫莉心動直呼：「完全被他的貼心感動慘耶！」溫暖又親民的舉動，讓人再度陷入男神李敏鎬的魅力當中。