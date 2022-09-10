中秋收假日將登場　用路人避國道壅塞9路段

今（10）日為中秋節連續假期第2日，下午國道壅塞路段包括國1北向內湖至高架汐止端、新竹至湖口服務區（事故）；國3北向龍潭至大溪；國5北向頭城至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。截至18時，國道交通量為78.1百萬車公里，預估今日交通量為108百萬車公里。高公局也預估明日有9處壅塞路段，提醒用路人可以避開。
高公局指出，今日14時33分於國1南向154.4公里處發生1輛小客車火燒車事故，占用外側路肩，於15時28分排除，造成後方車流回堵3公里；15時38分於國1高架北向26.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於15時48分排除，造成後方車流回堵2公里，15時41分於國1北向87.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於16時15分排除，造成後方車流回堵7公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局表示，明（11）日為中秋節連續假期收假日，預估國道交通量為109百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。
高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議西部國道南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。
明日國道相關疏導措施包括：7-19時封閉國1虎尾北向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。