名家論壇》鄭仲嵐／英國與日本王室的數位轉型

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各界同感悲痛之餘，英國王室也第一時間透過社交平台，如推特、臉書及Instagram等第一時間推播動態。包括公佈女王辭世訊息，以及新國王查爾斯三世的聲明等，從大洋洲的彼端到美洲大陸，讓全世界零時差收到王室的悲慟。
王室主動在倫敦白金漢宮張貼公告，並在社交平台發布新國王於9日返回倫敦，進行一連串新即位談話等聲明，不只是英國，更讓世界各國媒體準確收到訊息。各平台下方則是有各界人士的留言不斷湧入，即時線上悼念。
對於媒體的應用，英國王室並不陌生，早年在伊麗莎白二世即位的1950年代初期，舊英國殖民地爆發一連串獨立風潮，大英帝國在二戰後聲望不復當年之際，英國王室就以電視跟廣播讓伊麗莎白二世定期現身談話，讓英國國民有相當程度地親切感。
在1997年黛安娜王妃因車禍意外身亡之後，王室威信一度下滑。當時受到第一波網路社群開始成長，英國王室也開始思索用網站，探索對外發聲之道，一直到後來各式社交網路平台興起後，王室都善用這些平台第一時傳達準確的訊息。
日本仍由宮內廳統一發布
相較於日本，現今的訊息傳遞仍是統一透過職責皇室事務的宮內廳，以傳真或是電子郵件跟宮內廳記者俱樂部公開後，再由各媒體發表，相較起來仍是較慢。日本皇室是全世界至今仍未用社交平台的皇室。
近幾年來，日本不斷有呼聲，希望導入社交媒體平台輔助宣傳。而事實上，在8月30日，宮內廳發表2023年的預算概要時，當中也強調「積極展開宣傳體制整備，就社交網路使用及網站大幅更新等進行檢討」。文中也表示將新設立一名參事官與兩名職員。
對於日本皇室「數位化」，先前就有專家表示贊同。關東學院大學教授，專長英國政治外交史的君塚直隆，在9月初接受《時事通信》採訪時就認為，「社交平台最大的好處是讓人很親近，希望能做好廣告角色，讓國民理解能更深入」。
另一個好處是，可以避免不實訊息蔓延。當年黛安娜王妃不幸車禍身亡，一度讓許多八卦媒體臆測，甚至去相關人士家門前堵人，就給了英國王室改變的想法。
以日本來說，好比前秋篠宮家長女小室真子結婚時，相關八卦傳聞不斷，夫婿的考試成績不斷被拿來做文章等也時有所聞。皇室若能定期精準傳達訊息，切中民眾心裡，分享日常生活給大眾等，想必會有加分效果。
新職位強化網路社交平台
根據日本宮內廳計畫，相關新職位將在2023年4月起設立，官方並說明「希望能夠提供更好的正確情報，傳達更正確地姿態給國民大眾，為了回應這些聲音而決定新增職位」。
專長媒體史的日本成城大學教授森暢平，就對《時事通信》分析表示「在人們價值觀多樣化的時代，如何應對人們的需求，宮內廳想必煞費苦心」。他同時提醒「也有可能出現損害皇室形象的事態。實現起來可能會有一定程度困難」。提醒宮內廳對分寸拿捏的重要。
相較於英國，日本年輕世代普遍對皇室興趣甚低，假若皇室跟宮內廳能轉被動為主動，創造跟各世代溝通的方式，也不失為一個好方法。
在2020年全世界深陷新型冠狀病毒恐慌之際，伊麗莎白二世當時在年底透過視訊談話時就安撫英國民眾，先暫時待在家中，做好防疫與社交距離。文末並稱：「我們會在見到朋友、我們會再見到家人、我們會再見到彼此」，畫面不只透過電視，也透過各社交平台第一時間上傳，零時差讓人感受到。
明顯讓人感受到的，是透過這次英國女王辭世，再度凸顯社交媒體平台的即時性與共有性，同時一定程度達到安撫人心的作用。數位傳遞與社交網路或許是兩面刃，但在這個時代，透過英女王駕崩，或許再度顯示其時代要角的重要。
●作者：鄭仲嵐／BBC中文、德國之聲中文等外媒駐東京特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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