三重酒駕男闖紅燈！拒檢還逃逸 員警「敲破車窗」逼下車
新北市三重今（10）日發生酒駕闖紅燈事件，新北市三重長泰派出所員警行經三和路三段，遇到一名胡男駕駛轎車，強闖紅燈，立即啟動警報器喝令停車，沒想到胡男不僅不理會，還連續闖兩個路口逃跑，員警一路追到福德北路，駕駛仍不願下車，員警忍無可忍，直接強力將車窗打破，胡男才乖乖就範，沒想到經檢測後酒測值高達0.71，警方詢後依照公共危險罪移送偵辦。
這起事件被路過民眾拍下並PO上網，畫面中可以看到，這名員警將車輛攔下後，胡男依然不願下車，員警拿出警棍不斷敲打車窗，整面車窗破碎、掉落，胡男不得已只好配合下車。
三重分局指出，胡男強闖紅燈後，聽到警報聲仍不配合攔查，員警沿路追緝至福德北路時，趁該車陷於停等號誌車陣中、無法動彈之際，上前靠近並喝令下車，駕駛依然拒絕開車門，且企圖移動車輛，員警為恐駕駛做出其他危險駕駛行為與顧及周邊民眾的安全，立即破窗制止並請其下車受檢。
三重分局表示，下車受檢後，發現胡男有明顯酒氣，檢測後發現，其酒測值為0.71mg/l，訊後依公共危險罪嫌移送偵辦；交通違規部分，將開罰闖紅燈、不服稽查取締逃逸違規罰單，各依道路交通管理處罰條例第53條處以新台幣9百至5千4百元罰鍰，及第60條處以新台幣1萬至3萬元罰鍰並吊扣駕照六個月。（編輯：孫唯容）