中秋過完繼續烤！FRIDAYS豬肋排買1送1　餐廳優惠懶人包

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中秋假期TGI FRIDAYS繼沙朗牛排買一送一，點紐約、肋眼牛排送半份豬肋排後，9/11限定「豬肋排買一送一」，直火碳烤的豪邁風味豬肋排，是民眾到TGI FRIDAYS必吃的經典美味。適逢中秋節推出限日無論內用其外帶都買一送一的優惠！提醒該優惠不含達拉斯三式組合與霸氣總裁拼盤，且每桌每次最多買二送二，並需加收原價之10%服務費。
金色三麥：「經典大拼盤＋中秋限定5L蜂蜜啤酒派對桶」外帶限量優惠
金色三麥全台門市推出中秋外帶限量優惠組，經典大拼盤乙份＋中秋限定5L蜂蜜啤酒派對桶乙桶，優惠價2,499元（原價2,749元）；而UMAMI微風南山店還有獨家外帶限定，「中秋限定蜂蜜啤酒5L派對桶＋狼煙馬告嫩烤戰斧豬＋炸虞姬酥嫩鮮魚椒麻雞拼盤」，優惠價2,499元（原價2,699元）。
柏克金啤酒餐廳：套餐超值加價購
即日起至𝟵/𝟭𝟭，凡點購套餐即可以超值價加購店內人氣品項，包括「日本A5和牛、澳洲和牛、美牛犇火山、特上牛舌」都在加購範圍內。而且9月適逢品牌世界醬料巡禮，有主廚特製6國經典沾醬可選，包括清爽系的越南酸甜醬、和風柑橘醬等，濃厚系的韓式辣醬、英式威士忌烤肉醬等，每桌每爐可免費自由搭配3款品嚐、或加價購嚐鮮。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！