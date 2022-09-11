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中秋過完繼續烤！FRIDAYS豬肋排買1送1　餐廳優惠懶人包

▲中秋想吃烤肉免開火，肉食系餐廳優惠懶人包，TGI FRIDAYS「豬肋排買1送1」，金色三麥「經典大拼盤＋中秋限定5L蜂蜜啤酒派對桶」外帶限量優惠等好康曝光。（圖／業者提供）
▲中秋想吃烤肉免開火，肉食系餐廳優惠懶人包，TGI FRIDAYS「豬肋排買1送1」，金色三麥「經典大拼盤＋中秋限定5L蜂蜜啤酒派對桶」外帶限量優惠等好康曝光。（圖／業者提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-09-11 13:55:00

中秋連假最後一天遇颱風不穩，想吃烤肉又懶得開火，《NOWnews今日新聞》幫大家統整肉食系餐廳優惠懶人包，可以用划算價格輕鬆吃到浮誇肉肉，甚至還有啤酒及餐點外帶優惠，包括TGI FRIDAYS、金色三麥、柏克金啤酒餐廳都通通有，現在就看完這篇趕快訂起來晚上開吃。

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TGI FRIDAYS：「豬肋排買1送1」

中秋假期TGI FRIDAYS繼沙朗牛排買一送一，點紐約、肋眼牛排送半份豬肋排後，9/11限定「豬肋排買一送一」，直火碳烤的豪邁風味豬肋排，是民眾到TGI FRIDAYS必吃的經典美味。適逢中秋節推出限日無論內用其外帶都買一送一的優惠！提醒該優惠不含達拉斯三式組合與霸氣總裁拼盤，且每桌每次最多買二送二，並需加收原價之10%服務費。

金色三麥：「經典大拼盤＋中秋限定5L蜂蜜啤酒派對桶」外帶限量優惠

金色三麥全台門市推出中秋外帶限量優惠組，經典大拼盤乙份＋中秋限定5L蜂蜜啤酒派對桶乙桶，優惠價2,499元（原價2,749元）；而UMAMI微風南山店還有獨家外帶限定，「中秋限定蜂蜜啤酒5L派對桶＋狼煙馬告嫩烤戰斧豬＋炸虞姬酥嫩鮮魚椒麻雞拼盤」，優惠價2,499元（原價2,699元）。

柏克金啤酒餐廳：套餐超值加價購

即日起至𝟵/𝟭𝟭，凡點購套餐即可以超值價加購店內人氣品項，包括「日本A5和牛、澳洲和牛、美牛犇火山、特上牛舌」都在加購範圍內。而且9月適逢品牌世界醬料巡禮，有主廚特製6國經典沾醬可選，包括清爽系的越南酸甜醬、和風柑橘醬等，濃厚系的韓式辣醬、英式威士忌烤肉醬​等，每桌每爐可免費自由搭配3款品嚐、或加價購嚐鮮。

▲金色三麥祭出「中秋外帶限量優惠組」至9/11。（圖／翻攝自金色三麥官網）
▲金色三麥祭出「中秋外帶限量優惠組」至9/11。（圖／翻攝自金色三麥官網）
▲Buckskin Yakiniku柏克金燒肉屋，以現烤美食搭配在地鮮釀德式啤酒，很受饕客歡迎。（圖／翻攝自柏克金燒肉屋FB）
▲Buckskin Yakiniku柏克金燒肉屋，以現烤美食搭配在地鮮釀德式啤酒，很受饕客歡迎。（圖／翻攝自柏克金燒肉屋FB）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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