朴海鎮被傳是吸毒犯！IG詭異清空 公司沉默一天這樣說
南韓首爾江南警方昨（10日）逮捕一名涉嫌吸毒的40多歲男演員，媒體報導，該男是2006年拍電視劇出道，且是主演，網友依年齡及入行時間2大線索，猜測可能是《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《夫婦的世界》李茂生，但經紀公司已經否認，另一位《來自星星的你》、《奶酪陷阱》朴海鎮也被盯上，對此，本人沉默一天後，今天終於對外發聲。
朴海鎮依南韓年齡計算方式為40歲，2006年主演KBS電視劇《傳聞中的七公主》入行，加上事件發酵後，他的官方IG貼文、追蹤和粉絲帳號數全部歸零，讓韓國網友議論紛紛，據韓媒報導，朴海鎮方的人代為駁斥，指「明顯是不實消息」，所屬經紀公司Artist Company噤聲一天，今發聲：「涉嫌吸毒遭逮捕的4X歲男演員不是朴海鎮。」至於IG清空，解釋是換公司，正在進行交接。
江南警方察局10日收到民眾報案，指有疑似吸毒的男子在大街上奔跑，該男隨即在江南區論峴洞的住家被逮捕，而後韓媒爆出吸毒男是1981年出生、40多歲，以及2006年主演電視劇出道等線索，讓韓國演藝圈、論壇一陣騷動，網友紛紛扮起柯南「緝凶」。（編輯：楊穎軒）
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