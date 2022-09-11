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太巧了吧！買菜巧遇黃珊珊　陳佩琪：路過加油打氣

▲ 無黨籍參選人黃珊珊今（10）日上午前往東門市場拜票，「巧遇」前來買菜的民眾黨主席、台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（圖／新頭殼）
▲ 無黨籍參選人黃珊珊今（10）日上午前往東門市場拜票，「巧遇」前來買菜的民眾黨主席、台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2022-09-11 14:33:29

年底台北市長選情激烈，無黨籍參選人黃珊珊今（10日）上午前往東門市場拜票，「巧遇」前來買菜的民眾黨主席、台北市長柯文哲妻子陳佩琪，陳佩琪稱讚黃珊珊是很認真的人，並提到兩人是「正好路過」，要跟黃珊珊加油打氣。

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東門市場距離柯文哲家相當近，陳佩琪經常到東門市場買菜，而黃珊珊今天上午9時安排到東門市場掃街拜票，原先預計會前受訪後開始走訪市場，而民眾黨北市議員參選人吳怡萱先到場等待，現場也湧入大批媒體等候，想不到先等到了陳佩琪來市場採購。

黃珊珊到場後，兩人也熱絡地寒暄，陳佩琪受訪時，提到兩人很久沒見到，黃珊珊是個很認真的人，今天正好路過看到她，也跟黃珊珊加油打氣。

被問到是否有相關輔選計畫，黃珊珊說，自己的醫療工作很忙，除了疫苗外，加上近期疫情再起，大部分將著重於醫療上，沒很多時間能研究政策，加上自己也不是這方面的專家。今天正好遇到吳怡萱，而黃珊珊也剛好在她的地盤活動，當然能當地陪陪陪他們，但自己本身要負擔滿重的醫療工作，不會刻意做選舉工作，但若是路過幫忙加油打氣的話，相信這部分她會盡可能地做到。

黃珊珊也說，陳佩琪醫師一直都很支持、照顧，她也會希望爭取更多的人來幫忙。

新聞來源為Newtalk 新頭殼


柯文哲妻子陳佩琪到東門市場買菜「巧遇」來拜票的無黨籍台北市長參選人黃珊珊。 圖：周煊惠 / 攝
柯文哲妻子陳佩琪到東門市場買菜「巧遇」來拜票的無黨籍台北市長參選人黃珊珊。 圖：周煊惠 / 攝

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