加入台灣農創 清水農會總幹事：齊心協力共創農業新境界

台中市清水區農會總幹事顏秋月，歷經里長、鎮長、區長，政治資歷豐沛，接掌農會總幹事短短數年，屢屢推出創新作法，讓百年老店脫胎換骨。1年多前，又加入台灣農業興創公司成為股東。顏秋月表示，希望借重台灣農創的開發潛能，讓在地農業發展出獨自特色，且更切合市場需求，以促進台灣農業永續發展。





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顏秋月是清水土生土長的農家女子，小學畢業後，為了幫忙家裡種韭菜曾輟學3年。之後重返校園，唸的是國中補校、高職夜校，白天依舊得到田裡工作。她說，高職畢業的她，人生中每10年都是轉捩點；23歲結婚，33歲當選里長，43歲當選鎮長，53歲接任農會總幹事。





顏秋月有著傳統農家子弟任勞任怨的堅毅精神，更有現代職場女強人的執行力；參與公共事務20餘年累積的能量，在接任總幹事短短幾年內，就讓這間百年老店亮起來，成效讓人刮目。





▲清水農會四樓的韭菜文化館，閒置空間再利用，如今已成為校外教學熱門選項，藉由展覽讓師生認識清水文化與農特產品。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.11)

在信用部成長部分，顏秋月不敢居功，在她到任前績效就很不錯，存放比40%，上限是80%，她設下75%的目標，兩年內就達標。存款增加了25%，放款金額成長更達100%，從20多億增加到50億，「清水小鎮方圓不到1公里，就有11家銀行，競爭激烈，全靠同仁用心，團結打拼，才會創造如此好績效。」





其次，顏秋月積極鼓勵青農返鄉，清水目前有近 40 位青農，平均是大學學歷，其中青農班長胡志宏是建築碩士， 106 年獲選全國百大青農，創辦的「囍朵農創」，生產的紫玉米外銷到香港。日前全國農會辦理「關鍵報告 - 全國農業創新菁英選拔大賽」，胡志宏代表台中市以「農來找樂子」為主題，分享創新經營管理故事，透過品牌故事串聯產品形象與價值定位，勇奪季軍。

提到閒置空間再利用，更是創造出亮點。顏秋月看到農會大樓的韭菜文化館閒置很多，經向農委會、市政府等單位爭取經費，加上自籌款，109年重新落成啟用，目前是推廣教育中心，包括介紹清水歷史沿革、吃喝玩樂觀光景點介紹，尤其強化清水農特產品介紹，吸引學校老師帶學生來此校外教學，認識清水在地的文化歷史及農產品。





談到加入台灣農創，顏秋月說是有感於董事長黃景建對農業創新的用心。「與其單打獨鬥，不如齊心協力打拼！」她期望台灣農創在專注於食安、生態保育的前提下，經由整體性且前瞻性的策略，讓在地農業能夠更切合現代需求，力促台灣農業永續發展，共同開創農業發展新境界。



