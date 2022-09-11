死亡＋29！兩位50多歲男女確診當日亡 皆有神經相關病史
中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增32,128例COVID-19確定病例，分別為31,854例本土個案及274例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。其中最年輕的兩位死亡個案分別是一位50多歲的女性和另一位50多歲的男性，兩人都有神經系統的相關病史，同樣在9月8號當天確診並死亡。
指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為14例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、20 例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月11日至9月8日，死亡日期介於8月25日至9月8日。
發言人莊人祥表示，今日新增的死亡個案中，沒有特殊的年輕個案。最年輕的兩位死亡病例是50多歲的一男一女，男的本身患有神經肌肉病變，沒有打過疫苗，9月8號當天確診即過世。女的患有神經系統疾病，有打過2劑疫苗，也是在9月8號當天確診即過世，兩人的死因皆為新冠病毒感染併呼吸衰竭。（編輯：倪浩軒）
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