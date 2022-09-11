COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

死亡＋29！兩位50多歲男女確診當日亡　皆有神經相關病史

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-11 14:32:11

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增32,128例COVID-19確定病例，分別為31,854例本土個案及274例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。其中最年輕的兩位死亡個案分別是一位50多歲的女性和另一位50多歲的男性，兩人都有神經系統的相關病史，同樣在9月8號當天確診並死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲指揮中心說明死亡與中重症個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明死亡與中重症個案。（圖／指揮中心）
指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為14例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、20 例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月11日至9月8日，死亡日期介於8月25日至9月8日。

發言人莊人祥表示，今日新增的死亡個案中，沒有特殊的年輕個案。最年輕的兩位死亡病例是50多歲的一男一女，男的本身患有神經肌肉病變，沒有打過疫苗，9月8號當天確診即過世。女的患有神經系統疾病，有打過2劑疫苗，也是在9月8號當天確診即過世，兩人的死因皆為新冠病毒感染併呼吸衰竭。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心說明死亡與中重症個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明死亡與中重症個案。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

快訊／本土確診＋31854！死亡個案增29人　境外移入274例

辣妹跳艷舞「拉阿公手摸胸」！醫力挺榮家：用心值得讚許

大學教授「掃把亂舞」開無雙趕獼猴！專家搖頭：大可不必

驚悚！外送員出電梯突遭狼犬狠咬下體　褲襠秒染血紅一片

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀