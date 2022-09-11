中秋吃到底！肯德基「10炸雞+6蛋撻」599元 1元加購雞塊
肯德基中秋節祭出優惠讓大家在家爽嗑雞，方便團圓享受的「中秋賞月派對餐」，一次吃上「10炸雞＋6蛋撻」只要599元，而且加購4款上校雞塊、或蛋撻都只要1元。遇到颱風天氣不穩狂下雨，在家也能搶先預訂快取、減少排隊時間，划算開吃。頂呱呱中秋則祭出無敵烤腿復熱包「買3送1」，還有百元有找的呱呱包輕饗餐，均一價只要99元。
中秋節不只約上一攤烤肉的忙碌人們，吃膩了烤肉可以改吃炸雞速食換換口味，肯德基不只打造新口味「柚香柚甜咔啦脆雞」，更推出限定「中秋賞月派對餐」，澎湃「10塊咔啦脆雞＋（6顆原味）蛋撻禮盒」只要599元就可以吃得到。
怕下雨天排隊等太久，還可以透過預訂快取功能，在家就先把想吃的套餐預訂好、再按照取餐時間抵達門市。線上訂餐還可享額外好康，只要訂XL餐，加購蛋撻只要1元；訂購桶餐，加1元就多4塊上校雞塊爽加菜。
頂呱呱中秋至9/11，Ｍ則祭出無敵烤腿復熱包「買3送1」，無敵烤腿不限口味、任選3支即贈原味烤腿1支。即日起至9/30，還有66折輕饗餐優惠，輕饗炸雞餐（原味炸雞＋地瓜薯條＋35元飲品）、及呱呱包輕饗餐（呱呱包＋阿勇雞塊 x 5＋35元飲品），通通都百元有找、只要99元；以及雙重美味「半半雞」，原味小腿 x 3＋辣味兩節翅 x 2＋經典泡菜＋泰式檸檬茶，優惠價159元（原價199元）。