必勝客殺紅眼！大比薩+BBQ烤雞275元 肯德基雙人餐140元
中秋節別再送月餅了！必勝客、肯德基為「PK雙饗卡」會員放大絕，推出超優惠「PK隨饗券」，本週9/6(二)、9/8(四)上午10點，在PK APP上祭出最低38折好康神券開搶，最划算的必勝客「夏威夷大比薩＋BBQ厚燒醬烤（4排）」，平均每套才275元，現省455元！肯德基則有「咔啦脆雞雙人餐」每套平均140元，咔啦脆雞4塊＋香酥脆薯(小)＋2杯百事可樂(小)，等於一個人只要花70元就可吃一餐。
必勝客、肯德基PK APP平時就推出多款隨饗券寵客，之前最夯的蛋撻隨饗券「買3盒送一顆」，買9盒直接送一整盒蛋撻；必勝客個人雙享餐曾推出超人氣紙包筆管麵或紙包飯，搭配個人比薩各一份，最高現省368元優惠。
適逢中秋節加碼隨饗券活動超狂優惠，前兩週2千4百份已在第一時間搶購一空，本週最後一週壓軸超低折扣優惠曝光。本週9/6(二)、9/8(四)上午10點，PK APP再度開搶共1千2百份的超激省隨饗券。最划算的必勝客「夏威夷大比薩＋BBQ厚燒醬烤（4排）」，平均每套才275元（原價730元），現省455元！肯德基則有「咔啦脆雞雙人餐」，咔啦脆雞4塊＋香酥脆薯(小)＋2杯百事可樂(小)，每套平均140元，等於一個人一餐只要花70元。
PK APP隨饗券方便消費者先掌握優惠，等到想吃的時候再兌換，喜歡必勝客和肯德基的粉絲們，趁划算折扣先購券，還能透過簡訊、LINE、E-mail等方式轉贈親朋好友，優惠分享給大家一起吃，（各款隨饗券兌換期限各有不同，詳見券上說明）。9/12前購買PK隨饗券滿815元還可抽BBQ電烤盤；使用PK隨饗券兌換餐點，還有機會抽價值萬元的日月潭賞月住宿大獎。
摩斯漢堡即日起～9/11也推出超多好康回饋消費者，購買元氣牛肉蛋堡套餐，方塊薯餅＋大杯冰红茶，優惠價99元（原價120元）。MOS Order App「安心取溫馨送」更有多款划算早餐組合，即日起～9/30，「元氣牛肉蛋堡及大杯冰紅茶」買4送1，優惠價360元（原價450元）；「摩斯經典奶茶」買6送2，優惠價296元（原價400元），優惠數量有限、售完為止。