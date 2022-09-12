年底連假先卡位！高鐵假期8折起 再抽Buffet假日餐券
中秋連假還沒玩完？想趁年底玩夠本的朋友有福了！KKday替大家提前超前部署，鼓勵民眾趁年底前提前卡位，推出即日起開賣至年底的「高鐵假期」套裝優惠行程，獨家卡友可再享8折，民眾可從全台各大高鐵站出發，任選全台飯店、租車、遊程搭配來回優惠車票，活動期間至10/31，再加碼抽饗食天堂假日晚餐券，超多好康儘早卡位！
KKday看準截至年底前國慶日、聖誕節、跨年元旦假期即將到來，民眾勢必紛紛開始安排旅遊，再加上根據數據顯示，站上高鐵飯店商品10月後廉價檔期已站訂單量近30%，決定推出獨家好康回饋民眾。自9/8至年底「高鐵假期」套裝優惠行程，不僅獨家卡友再享8折優惠，還可抽饗食天堂假日晚餐券！除此之外，搭配高鐵國旅聯票活動，KKday還加碼「凡預訂熱門景點門票、體驗，享加購全時段最低 75 折高鐵優惠，不限金額下單再送全家Let’s Café中杯熱拿鐵兌換券」，早鳥下單更能獲贈KKday Points 666點，活動只到10/31止，心動民眾手腳要快。
另外KKday更貼心規畫精緻行程，像是與高雄DigiWave展覽聯合企劃「1元高雄旅行包」，9/8至10/10只要「1元下單」就有機會抽中市價近2萬元的「高雄洲際酒店」豪華經典房1晚，訂購完成還能直接領取「高鐵假期指定商品折扣金」」500元，與「高雄指定商品折扣金」100元，分別可用於高雄飯店住宿、租汽機車、景點門票等，提醒民眾趁早下單，中獎機率越高！
還有，KKday也針對親子客群出遊商機獨家推出在地經典名店，例如台南阿裕牛肉涮涮鍋四人套餐，搭配台南地區乘車金，每人888元起（含高鐵票的組合優惠）；台南阿霞飯店四人套餐搭配台南地區乘車金，每人1,432元起（含高鐵票的組合優惠）；嘉義林聰明沙鍋魚頭套餐搭配台南地區乘車金，每人915元起（含高鐵票的組合優惠），讓你免排隊就能享用熱門美食。此外為了讓小朋友出遊也能玩得盡興，則推薦台南頑皮世界門票， 每人555元起（含高鐵票的組合優惠），以及2022僅此一場的台南《再見梵谷》光影體驗展，每人455元起（含高鐵票的組合優惠），想趁假期還沒來之前超前部署，絕對不能錯過。