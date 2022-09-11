台灣團隊雙喜臨門！「無法離開的人」等作品奪威尼斯大獎

陳芯宜的第二部VR作品「無法離開的人」獲得第79屆威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎，這是繼 2017 年導演黃心健與 Laurie Anderson 合作作品「沙中房間」後，台灣作品二度闖進威尼斯影展沉浸式單元中抱回大獎。
我是廣告 請繼續往下閱讀
劇情以綠島白色恐怖事件為背景，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝，將多位政治受難者的生命經歷，透過政治受難者坤伯敘述導覽當年與難友阿青的故事情境，運用沉浸式的VR科技，觀眾彷彿穿越時光隧道般深入其中，喚起對白色恐怖的歷史共感。
文化內容策進院今（11）日於臉書粉絲團表示，陳芯宜在威尼斯的頒獎台上提到，這部VR是關於 1950 年代為理想與自由犧牲的前輩，「是這些死去的前輩帶給我們力量，我們會繼續把這個精神延續下去」，同時也感謝一路以來製作團隊的共同努力。
李永得在接獲消息後，第一時間致賀電恭喜獲獎團隊，表達國人對此好消息同感榮耀，欣喜國片不斷在國際影展屢創佳績，認為「無法離開的人」能從威尼斯影展VR競賽單元30部參賽作品中，突破重圍獲獎，實屬難得。
李永得指出，台灣如今最珍貴的民主與人權價值，是過去無數前輩與家屬以無盡的血與淚，甚至生命所得來，期許人權館應加速保存過去的傷痕歷史，並持續聚焦當代人權議題、推動國內外人權發展。
繼「無法離開的人」奪得大獎後，台灣團隊今日再傳捷報，由台、法、阿爾及利亞等3國合製的電影「The Last Queen」拿下威尼斯影展「年輕導演特別提及」獎項，文策院於臉書上指出，這部片在台灣進行剪輯、製作音效與視覺特效等後期製作。曾經製作過多部電影的特效團隊「夢想動畫」、「沸騰了映像」以及中影混音、擬音團隊皆參與其中。
「The Last Queen」為阿爾及利亞夫妻雙導演作品，不僅在本屆的威尼斯影展完成首映，獲得滿場國際影人掌聲肯定，更一舉奪下年輕導演特別提及獎項，故事以16 世紀的阿爾及利亞，被西班牙人占領又解放的歷史為背景，講述阿爾及利亞王后在西班牙、海盜紅鬍子等各種強權下的奮力抵抗的故事。