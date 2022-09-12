開工日別哭！星巴克「買1送1」喝2天　6間咖啡優惠總整理

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星巴克咖啡再度祭出快閃星光好友分享活動，「買1送1」優惠再喝2天，限9/12(一)～9/13(二)，活動期間16:00-20:00購買兩杯特大杯相同風味／冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，優惠品項將依各門市現貨為準，不包含星沁爽系列飲料、阿里山蜜柚烏龍青茶、哈密瓜白巧克力風味星冰樂、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。而且每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂及行動預點服務；也不合併使用折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動。
伯朗咖啡館：每週一持Lounge卡「飲品買1送1」
伯朗咖啡館卡友獨享，全門市每週一持伯朗持Lounge卡消費，可享「飲品買1送1」；9月優惠日還有9/12、9/19、9/26。包括檸檬美式咖啡、香蕉可可拿鐵、漂浮咖啡，通通可享買一送一優惠
怡客咖啡：「全品項」買1送1
怡客咖啡幫大家中秋開工Chill一下，祭出「全飲品買1送1」優惠，無論是約上好友或同事，大家一起喝個划算優惠。
cama café：「浮雲奶蓋系列」任選第2杯8折
秋高氣爽，cama café與「姆明谷」的好朋友Moomin姆明家族，展開咖啡之旅，推出「AIR浮雲奶蓋」系列飲品，還有全新研發的「北歐森林風味」新鮮烘焙咖啡豆、濾掛咖啡與限量聯名商品。9/7～10/25「AIR浮雲奶蓋」系列，包括浮雲奶蓋海鹽黑咖啡、浮雲奶蓋錫蘭紅、浮雲奶蓋烏龍茶、浮雲奶蓋荔桃冰茶，任選第2杯8折。
限定期間內，消費任一品項，加價59元，即可獲得極限量「氣噗噗Moomin聯名陶瓷杯墊」乙個；購買Moomin聯名咖啡豆2包或Moomin聯名濾掛2盒，即可免費獲得「Beano帆布提袋」。（贈品數量有限，送完為止）。
路易莎咖啡：「黑卡尋豆師限量手沖新品」優惠價
路易莎咖啡9～10月黑卡尋豆師限量手沖新品，推出充滿濃濃水果香氣的私藏果宴雙強，嚴選來自肯亞涅里的「黑莓之后」及哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗，黑卡優惠價120元，（原價200元）。
最新與農糧署合作，推廣台產五穀雜糧，嚴選台灣在地雜糧打造甜點新品，結合綿密紫薯與荔枝香氣的「美荔紫薯波士頓派」，全門市上市。9/8～10/4期間限定，推出優惠價65元，（原定價75元）。
勺日zhuori咖啡：開學季學生專屬「可頌鬆餅」任選第二份5折
即日起至9/25，勺日zhuori咖啡適逢開學季，推出學生專屬「可頌鬆餅甜甜價」優惠，只要結帳出示大學或大專院校學生證，購買「肉桂黑糖冰淇淋可頌鬆餅」、或「焦糖豆乳冰淇淋可頌鬆餅」，任選第二份可享5折好康。