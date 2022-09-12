梅花颱風牛步！豪雨影響大　農委會籲減災5大方向

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農委會也提到，適逢生育期的瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；採用設施栽培者應檢視生產設施，注意其結構安全，如有破損應及早維修，並呼籲農民仍須遵守施藥後安全採收期規定，以確保農作物安全，並於雨後注意清園、排除積水，同時加強病蟲害防治及肥培管理措施，確保農作物產量及品質。
針對果樹生產，農委會提醒，果樹應強化支柱及排水設施，已屆採收期的水果，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求，秩序供貨。正值果實發育期的水果，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象；災害後應注意田間清除工作，排除積水、加強中耕培土、補施肥料與防範病蟲害發生。
在漁業方面，農委會表示，養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。海上箱網養殖業者應檢修框架、浮球、網片，妥為固定纜繩；定置網業者亦應加強網具、船舶等安全，停泊漁船加強繫纜。海面上作業船隻應留意收聽最新氣象資訊，同時與各地區漁業電臺保持密切聯繫。
至於水土保持方面，農委會強調，相關單位將持續關注氣象資訊，監測各地區降雨，適時發布土石流紅黃色警戒，嚴防山崩、土石流及地層滑動等災害，預先準備災害防救應變措施，如有實施緊急水土保持處理需要時，請洽水土保持局協助
另農田水利方面，農委會指出，農田水利署各管理處將加強防汛整備工作，確保設施運作正常，並加強清淤檢查作業，掌握閘門適切開關時機，俾於大雨期間排洪順暢，以降低淹水及災害發生風險，確保民眾生命財產安全。
農委會呼籲，農、漁民隨時注意最新氣象資訊，並已指示漁業廣播電台及漁業通訊電台加強廣播，呼籲海上作業漁船密切注意天氣動態，做好防範準備。針對農畜產品供應量，該會將加強調控，並輔導主要農民團體及消費地市場大型冷藏庫進行蔬菜及農畜產品供應調節，請民眾安心。