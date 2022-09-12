好友吳亦凡誘姦遭逮！李易峰爆買春 陸網諷：吳李取鬧
大陸35歲男星李易峰，在選秀節目中脫穎而出順利進入演藝圈發展，而後轉型成為演員，拍攝多部戲劇與電影，形象健康的他，近來卻被爆出嫖妓醜聞，引人注意的是，他與吳亦凡其實是好友，兩人因為拍攝同部電影結識，如今也因為桃色醜聞鬧上媒體版面。
馮小剛以主演電影《老炮兒》拿下金馬獎影帝，片中兩位人氣演員即是李易峰與吳亦凡，李易峰在片中飾演馮小剛的兒子「曉波」，他還因此奪下第33屆百花獎的「最佳男配角」；吳亦凡則是扮演反派富二代，拍完戲後雙方才熟悉起來，兩人還曾在各自的微博上，貼出對方的背影照，可以看出交情不錯。如今這段過往被挖出，大陸網友也不客氣地諷刺：「易凡峰順」、「吳李取鬧」、「易吳所有」。
李易峰近來捲入買春醜聞，遭北京警方查獲後，坦承確有此事，形象大傷，緊接而來的是來自多方爆料，直指他多次嫖妓，甚至嫖過未成年，且只給對方6000元人民幣（約台幣2萬6千元）、選妃等，混亂的私生活遭起底，讓他原本代言的品牌迅速與之切割，宛如當年的吳亦凡事件。
※【NOWnews 今日新聞
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