38死囚未槍決！啟思民本民調：90％支持儘速依法執行

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當詢問「台南殺警案，引發外役監管理、逃犯通報以及死刑行等問題，有人認為法務部長蔡清祥應該為此負責職辭下台，請問您的看法？」受訪者64.6%非常同意、16.6％還算同意、11.7%不太同意、4.4％非常不同意、2.7%不知道/沒意見。
當詢問「我國目前尚未廢除死刑，但去年最高法院判決死刑定讞的案件為0，法務部執行死刑的案件也是0，有人認為蔡政府形同『實質廢死』，請問您是否同意這樣的看法？」受訪者64.5%非常同意、15.4％還算同意、8%不太同意、10.1％非常不同意、2%不知道/沒意見。
當詢問「蔡政府執政迄今6年多，曾執行2件死刑犯槍決，還有38人尚未執行，其中3人涉及殺警案件，時間最長的已經關押17年未執行，請問您對蔡政府執行死刑的作法是否滿意？」受訪者2.6%非常滿意、4.9％還算滿意、18%不太滿意、70.8％非常不滿意、3.7%不知道/沒意見。
當詢問「目前我國判決死刑定讞的死囚，還有38人仍在關押尚未執行，請問您認法務部是否應該盡快依法執行？」受訪者90.3%認為應該、5.3％不應該、4.4%不知道/沒意見。針對贊不贊成廢除死刑，7.7％非常讚成、4.7%還算贊成、11.9%不太贊成、75％非常不贊成、0.7％不知道/沒意見。
當詢問「請問您認為執行死刑對於防止重大犯罪有沒有幫助？」65%認為非常有幫助、22.9％還算有幫助、6％不太有幫助、4.8％完全沒幫助、1.1%不知道/沒意見。針對「台灣的目前治安狀況，滿不滿意？」3.3％認為非常滿意、22.2％還算滿意、32.9%不太滿意、40.7％非常不滿意、0.9％不知道/沒意見。
國民黨立委江啟臣表示，這次的民調都有九成的民眾認為死刑應儘速執行，超過八成認為不應廢除死刑，而對於蔡總統所說「廢死是普世目標」，超過八成不認同，交叉分析更顯示是跨年齡、跨黨派的反對，死刑存在有其必要，這是社會普遍共識，同時死刑存在並有效執行，民眾也同意會對防制重大犯罪有一定的效果，執政者應該聽到民眾的聲音。
資深媒體人丁學偉分析表示，政府實質在執行廢死卻無配套措施，台灣被判無期徒刑平均服刑約14年就可以出獄，這叫什麼無期徒刑？所以沒有一個刑罰能替代死刑，貿然推動廢死等於是置民眾於恐慌中，而且被害者每年還要納稅養加害人，「這公平性何在？司法人員就是瀆職！」
丁學偉強調，死刑有嚇阻犯罪的效果，2016年5月10日鄭捷被槍決後，隔了2年才台灣又出現隨機殺人事件，而且還是喝醉酒才殺害2人，之後2020年才又出現隨機殺人案，所以死刑確實有嚇阻犯罪效果，「拜託政府快對38名死囚執行死刑，讓他們與受害者家屬都能盡速解脫。」
本次民調調查對象為全國18歲以上之網路人口；調查時間為2022年9月7至8日；有效樣本1050份；抽樣誤差：在95%信心水準下，正負3.02%內；抽樣方式以臉書（Facebook ）廣告發送問卷，嚴守配額原則，配額標準為性別、年齡、地區。抽樣代表性與加權：採用比例估計法，母體參數依據內政部2022年6月之人口數據。針對本次調查搜集資料，以反覆加權法（Raking）進行逐項重複連續性修正，使樣本的性別、年齡、地區特徵符合母體結構。