特企／桂格全新「繽紛麥穀脆」早餐穀片！讓早餐營養滿分

我是廣告 請繼續往下閱讀
不僅營養，「桂格繽紛麥穀脆」在美味上也不輕易妥協！這次共推出了三種人氣口味：草莓櫻桃、可可香蕉、黃金堅果，穀物脆球結合紅甜菜、草莓、可可等自然食材色彩，創造出繽紛美麗的色澤，與大片草莓、香蕉果乾及堅果種子相遇，一口咬下，除了穀物香氣，還能品嘗到多種大顆配料，創造多層次豐富口感！
「桂格繽紛麥穀脆」全系列共三種口味
草莓櫻桃：含大片草莓、整顆櫻桃及蔓越莓果乾，莓果酸甜滋味好幸福！
可可香蕉：含蘋果、蔓越莓及大片香蕉果乾，香濃可可配上微甜香蕉超對味！
黃金堅果：含腰果、杏仁、夏威夷豆、榛果及南瓜子，堅果種子的烤焙香氣口口都滿足！
新品上市期間還與法國鍋具領導品牌「Le Creuset」合作推出購買「桂格繽紛麥穀脆」6袋，就贈Le Creuset瓷器早餐穀片碗乙個(18cm，市價1,280元)活動，超優惠組合只在momo及佳格健康GO獨家推出，數量有限，售完為止！
每天早晨，只要打開「桂格繽紛麥穀脆」，倒入Le Creuset美美的穀片碗中，就能輕鬆製做出含全穀高纖又繽紛好看的美味早餐，不僅提供全家人滿滿的營養，也要讓大家的早晨「一吃繽紛 美味滿分」！
「桂格繽紛麥穀脆」單包300g，即日起於全聯福利中心、家樂福、大潤發、愛買、佳格健康GO、momo、PChome、Yahoo、東森購物各大通路陸續上架，並推出單件169元優惠活動 (實際活動及價格請依各通路公告為準)！趕快一起來嘗鮮！