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特企／桂格全新「繽紛麥穀脆」早餐穀片！讓早餐營養滿分

▲桂格推出全新「繽紛麥穀脆」早餐穀片！不只營養，還要讓全家人的早餐「一吃繽紛 美味滿分」！（圖／品牌提供）
▲桂格推出全新「繽紛麥穀脆」早餐穀片！不只營養，還要讓全家人的早餐「一吃繽紛 美味滿分」！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-12 14:48:29

隨著大眾對於健康生活的意識日漸抬頭，愈來愈多消費者開始在意自己和家人的飲食健康，減少外食攝取熱量高的精緻澱粉類食物。根據全球市調公司尼爾森（Nielsen）針對亞洲消費者購買快消品的行為調查中指出，台灣有半數的受訪者較以往更常在家用餐。而對於每天早上趕著出門、忙碌的現代人來說，簡單方便的早餐穀片就成了早上常見的飲食選擇。但早餐穀片除了營養外更要兼具美味！穀物專家「桂格」推出全新系列「繽紛麥穀脆」，不僅每份全穀含量高達60%，更富含膳食纖維及多種營養素，解決現代人忙碌生活又要自己準備營養早餐的煩惱，繽紛穀物脆球及大片果乾的結合更增添了視覺及味覺的雙重享受，好吃又營養的美麗早餐輕鬆上桌，為全家人開啟美好的早晨！

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「桂格繽紛麥穀脆」營養價值高的地方在於每份的全穀含量高達60%！除了幫助補充國人每日所需全榖雜糧類的攝取量外，還含高膳食纖維、添加鈣、鐵、鎂、鋅等維持身體正常機能所必需營養素，適合全家人不同年齡層一起享用。更重要的是，「桂格繽紛麥穀脆」無添加棕櫚油和人工色素，就是要讓你吃的安心！

不僅營養，「桂格繽紛麥穀脆」在美味上也不輕易妥協！這次共推出了三種人氣口味：草莓櫻桃、可可香蕉、黃金堅果，穀物脆球結合紅甜菜、草莓、可可等自然食材色彩，創造出繽紛美麗的色澤，與大片草莓、香蕉果乾及堅果種子相遇，一口咬下，除了穀物香氣，還能品嘗到多種大顆配料，創造多層次豐富口感！

「桂格繽紛麥穀脆」全系列共三種口味

草莓櫻桃：含大片草莓、整顆櫻桃及蔓越莓果乾，莓果酸甜滋味好幸福！

可可香蕉：含蘋果、蔓越莓及大片香蕉果乾，香濃可可配上微甜香蕉超對味！

黃金堅果：含腰果、杏仁、夏威夷豆、榛果及南瓜子，堅果種子的烤焙香氣口口都滿足！

新品上市期間還與法國鍋具領導品牌「Le Creuset」合作推出購買「桂格繽紛麥穀脆」6袋，就贈Le Creuset瓷器早餐穀片碗乙個(18cm，市價1,280元)活動，超優惠組合只在momo及佳格健康GO獨家推出，數量有限，售完為止！

每天早晨，只要打開「桂格繽紛麥穀脆」，倒入Le Creuset美美的穀片碗中，就能輕鬆製做出含全穀高纖又繽紛好看的美味早餐，不僅提供全家人滿滿的營養，也要讓大家的早晨「一吃繽紛 美味滿分」！

「桂格繽紛麥穀脆」單包300g，即日起於全聯福利中心、家樂福、大潤發、愛買、佳格健康GO、momo、PChome、Yahoo、東森購物各大通路陸續上架，並推出單件169元優惠活動 (實際活動及價格請依各通路公告為準)！趕快一起來嘗鮮！

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