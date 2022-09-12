直播／防疫新制今上路！邊境鬆綁、停課新規 王必勝說明
中央流行疫情指揮中心昨（11）日公布國內新增32,128例COVID-19確定病例，分別為31,854例本土個案及274例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。中秋連假結束，多項防疫新制在今日上路，包括校園確診停班停課新規，美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證等等，指揮中心可望在記者會上進一步說明。
9月12日起實施校園防疫新制，確診及快篩陽性個案實施7天居家照護，期滿無症狀才可入校，同班師生則是快篩陰性、無症狀，就能上實體課程。另外，在入境人數持續總量管制、兼顧防疫工作及疫情可控的前提下，恢復美、加、紐、澳、歐洲與邦交國免簽證來臺待遇。同時，托嬰中心及居家托育防疫措施調整，工作人員或2歲以上幼兒若有確診，快篩或PCR陽性者，實施7天居家照護，期滿無症狀可恢復收托及提供服務。而所屬班級自主應變，全班暫停托育3天，但經快篩或PCR陰性者，可收托及提供服務。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官王必勝說明，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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