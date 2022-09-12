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中颱「梅花」豪雨續炸北部！何時遠離、風雨減緩時間曝光

▲中度颱風梅花今（12）日11時已略顯減弱，但對北部、東北部豪雨天氣仍有嚴重影響。（圖／中央氣象局）
▲中度颱風梅花今（12）日11時已略顯減弱，但對北部、東北部豪雨天氣仍有嚴重影響。（圖／中央氣象局）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-12 12:32:402022-09-12 12:41:03

中颱「梅花」今（12）日持續在台灣東部近海北上，已連續帶來多日豪雨。不過值得慶幸的是，根據中央氣象局指出，目前梅花颱風強度略微減弱，未來會逐漸向北朝中國華南沿海前去，發布陸上警報機率很低。不過正因梅花颱風移動緩慢，在外圍環流影響下，氣象局針對北台灣的豪雨特報仍持續發布，預計到明（13）日颱風遠離台灣後，天氣才會慢慢趨於穩定。氣象局特別提醒，新北市山區豪雨尤為明顯，請當地民眾多加防範。

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根據氣象局最新觀測料顯示，上午11時梅花颱風中心位置在台北東南東方約290公里海面上，以時速8公里速度向北轉北北西移動。近中心最大陣風每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風。7級風暴風半徑約150公里，10級風暴風半徑約50公里。雖然梅花颱風強度稍微減弱，但預期通過台灣這段過程，仍會維持中度颱風強度。

氣象局今在颱風動向記者會上說明指出，第12號颱風梅花過去3小時有逐漸減弱的趨勢，目前暴風圈已進入東北部近海，仍持續影響台灣北部、東北部天氣。目前氣象局持續發布豪雨特報，新北市山區已有局部大豪雨發生；今日新竹縣及新北市、桃園市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、東北部地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意強瞬間大雨、強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

風力方面，今日台灣東半部及北部海面風浪偏大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖也有長浪。另外西半部、東半部沿海空曠地區，以及澎湖、馬祖皆有8至9級陣風，請民眾至海邊活動務必注意安全。

最後，今日上午西北太平洋又形成另一颱風「莫柏」，由於距離台灣超過4千公里，且未來會往北轉東北移動，氣象局預估莫柏颱風將不會對台灣造成影響。不過，近期西北太平洋上熱帶擾動發展相當活躍，不排除未來還有其他擾動發展成颱風，氣象局也正持續觀察中。

▲氣象局預估，今明兩天受到梅花颱風外圍環流影響，北台灣雨勢依舊相當顯著，直到週三颱風遠離後，下半週各地天氣慢慢回穩。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局預估，今明兩天受到梅花颱風外圍環流影響，北台灣雨勢依舊相當顯著，直到週三颱風遠離後，下半週各地天氣慢慢回穩。（圖／中央氣象局提供）

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