梅花慢到像「徒步走路」 彭啟明：颱風結構好算幸運閃過
中颱「梅花」雖擦邊台灣東部外海北上，雖然沒有直接影響台灣陸地，但梅花颱風「龜速」移動卻讓北部、東北部民眾相當頭痛！原因是其外圍環流帶來的豪雨直衝雙北、桃竹苗、宜蘭等縣市，讓民眾從中秋連假最後一天起，始終濕答答很難受。今（12）日上午中央氣象局指出，目前梅花颱風已經有減弱的跡象，不過因為導引氣流不明顯，短期內速度還是很慢，因此預估今天北台灣仍會被雨彈持續狂炸。對此，氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書幽默笑虧：「這次颱風根本是徒步走路北上！但實在幸運，差1、2百公里結果就會大不同！」
彭啟明中午在臉書總結梅花颱風現象時，開頭便笑稱：「今早我用梅花颱風徒步走路北上來形容！真的慢。」不過讓人鬆了一口氣的是，梅花颱風結構維持很好，算是很幸運，「差了1、2百公里結果就很不相同。」
與先前第11號颱風「軒嵐諾」很類似，這兩次颱風都剛好擦邊台灣，暴風圈帶來的降雨都相當精準的降在台灣水庫之上。這讓彭啟明感嘆：「昨天我形容兩週前北部的乾旱，十分瀑布剩下一分，但兩場擦邊颱風，帶來足夠降雨，石門水庫都必須預先放水了！差別很大。」
這次「梅花」颱風豪雨主要降在北台灣，尤其是新北市山區尤為嚴重，同時彭啟明也觀察到：「沿海有的區風速已經是接近颱風等級、有的山區雨勢很大，都會盆地內有的區卻是無風無雨。」區區一個台灣卻有兩樣情，讓彭啟明也不禁嘆：「這也是挑戰氣象人最艱鉅的地方。」