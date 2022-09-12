河狸生活超Chill！每天築壩鋪床　累了在「星空下露營」

臺北市立動物園溫帶動物區的河狸，傳說中的築水壩高手，每到黃昏就有機會看到牠們展現泳技、啃咬木頭、蒐集巢材鋪床。但河狸除了特殊的生活習性，天氣涼爽或是戶外溫度比河狸洞低時牠們會在星空下露營，偏偏牠們構築的露營平臺位在下水池頂部，讓保育員清理場地的困難度變得更高，因為清洗水池時在排掉水後，得到河狸的露營平臺。

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▲每到黃昏就有機會看到河狸展現泳技、啃咬木頭、蒐集巢材鋪床。（圖／臺北市立動物園授權提供）

白天走進河狸活動場前為防止反光而設的迷彩帳裡，通常只見河狸在洞裡呼呼大睡，因為河狸是夜行動物，白天幾乎都是在河狸洞中補眠，想看牠們悠哉地在水池裡游泳，在下午3點半之後河狸開啟活動模式的機會比較大，而且會一直到忙到隔天清晨。

▲帶有嫩綠樹葉的樹枝是河狸的最愛。（圖／臺北市立動物園授權提供）

河狸的每天的食物有生鮮蔬果、絨鼠料、桑樹葉與桑樹幹…，園區裡每周修剪下來的楓香樹幹，還有颱風過後或園區大整修時的倒木等，都會提供給河狸加菜，春天帶有嫩綠的樹葉是牠們的最愛。河狸會把樹枝、樹葉儲糧在水裡，也會收集落葉、啃完樹皮後剩的枝條、護樹的木頭…任何牠們喜歡的築巢材料，都會被搬到下水池上方的小平臺築巢，近來因天氣涼爽，比起河狸洞牠們更愛上在星空下露營。

▲一歲多的河狸薯餅體型已經跟媽媽羅娜不相上下。（圖／臺北市立動物園授權提供,詹德川攝）

一歲多的河狸薯餅體型已經跟媽媽羅娜不相上下，開啟活動模式後，母女倆總是忙到清晨才會到露營區睡覺，睡到太陽發威感覺熱了，就起身回到河狸洞繼續睡回籠覺。但牠們搬到露營區的巢材，保育員還得搬樓梯才能清除，跟陶侃搬磚一樣，河狸搬過來，保育員再搬走，但保育員一點都不以為意，因為這就是河狸的習性。保育員還加碼告訴大家一個薯餅的可愛秘密，屬於囓齒動物的河狸，再大的木頭都能啃，薯餅每天都會將水池邊一根給保育員使用的不鏽鋼扶手啃得鏗鏘作響，好像在說這世界上沒有牠不能解決的木頭。（編輯：李惠婷）