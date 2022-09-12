河狸生活超Chill！每天築壩鋪床　累了在「星空下露營」

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河狸的每天的食物有生鮮蔬果、絨鼠料、桑樹葉與桑樹幹…，園區裡每周修剪下來的楓香樹幹，還有颱風過後或園區大整修時的倒木等，都會提供給河狸加菜，春天帶有嫩綠的樹葉是牠們的最愛。河狸會把樹枝、樹葉儲糧在水裡，也會收集落葉、啃完樹皮後剩的枝條、護樹的木頭…任何牠們喜歡的築巢材料，都會被搬到下水池上方的小平臺築巢，近來因天氣涼爽，比起河狸洞牠們更愛上在星空下露營。
一歲多的河狸薯餅體型已經跟媽媽羅娜不相上下，開啟活動模式後，母女倆總是忙到清晨才會到露營區睡覺，睡到太陽發威感覺熱了，就起身回到河狸洞繼續睡回籠覺。但牠們搬到露營區的巢材，保育員還得搬樓梯才能清除，跟陶侃搬磚一樣，河狸搬過來，保育員再搬走，但保育員一點都不以為意，因為這就是河狸的習性。保育員還加碼告訴大家一個薯餅的可愛秘密，屬於囓齒動物的河狸，再大的木頭都能啃，薯餅每天都會將水池邊一根給保育員使用的不鏽鋼扶手啃得鏗鏘作響，好像在說這世界上沒有牠不能解決的木頭。（編輯：李惠婷）
加拿大河狸小檔案
英名：American Beaver
學名：Castor canadensis
分類：哺乳綱 嚙齒目 河狸科
分布：北美
食性：最喜歡的食物是樹皮
體型：體重13-32公斤、頭體長74-90公分、尾長20-35公分
生殖：3歲性成熟，懷孕期約105天，一胎1-6仔
形態：後腳有蹼。尾巴寬寬扁扁，幾乎沒有毛，但有鱗片覆蓋。肛門附近有一對腺體。牠們用姿態、氣味記號、尾巴拍打和叫聲來溝通。