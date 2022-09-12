特企／COMEBUY二十聯名RO仙境傳說　珍藏虛寶隨機送！

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今年即將二十年尾聲的COMEBUY，更是領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。今年進入秋天特別與RO仙境傳說：愛如初見，共同以二十週年聯合推薦經典「鳳梨冰茶、白桃蜜烏龍」，在COMEBUY鮮調果茶中，一直深受客人喜愛的「鳳梨冰茶」，今年嚴選升級台灣鳳梨加入茉莉綠茶，酸甜果香茶香，特別調製解渴誘人時尚茶飲。升級後的鳳梨冰茶，香甜外更是每口果肉滋味更具層次感，對於怕鳳梨酸勁又愛鳳梨香甜的客人將是最佳的選擇。另外也是傳奇的「白桃蜜烏龍」，使用白桃的香甜氣味來彰顯烏龍茶原有的清爽，加入酸甜黃桃丁，給予茶葉與水果的雙重甘甜，也是鮮萃茶中經典不敗飲品之一。趁著初秋一起來COMEBUY體驗最Chill玩樂，還能喝到傳說的好喝飲料唷！
RO仙境傳說：愛如初見 為一億人的冒險COMEBUY
GO！和一億人一起來冒險！慶祝《RO仙境傳說》20週年，Gravity推出正統續作3D手遊「RO仙境傳説：愛如初見」，更邀請了代言人-JJ林俊傑一同加入仙境世界，化身「首席冒險官」，和你一起去找尋那些你很冒險的夢！《RO愛如初見》手游與COMEBUY發起聯名活動，双平台立即預約：https://lihi2.cc/OIQKg。
本次聯名合作更有許多冒險有趣的現場活動，這次還選在充滿年輕活力的西門町(COMEBUY漢中店門市；前廣場)，舉辦兩日現場互動，凡於2022年9月16日(五)-9月17日(六)連續兩日下午16:00-20:00，只要於現場找到(RO仙境傳說：愛如初見)指定活動人員，並完成當日指定活動內容，每人就有一次機會獲得獨家聯名合作「COMEBUY茶飲兌換券」乙張，憑券可至全台COMEBUY門市免費兌換(鳳梨冰茶或白桃蜜烏龍)二擇一杯，當日現場限量10000張發送，數量有限，送完為止唷!同時，更邀約最受歡迎的實況主(國動：16日，下午五點。凱琪：17日，下午五點)，將於西門町漢中門市與熱情冒險者一起互動同歡。
當然，兩日無法前來現場參予盛事的冒險者，也別氣餒！請隨時注意近期各大遊戲社群平台，都有機會參與活動獲得獨家「COMEBUY茶飲兌換券」，趕緊邀約更多冒險者，一起來挑戰吧！